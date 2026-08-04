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Svetski fudbal potresa naveća kriza u modernoj istoriji!

Sukob između vrha FIFA i najmoćnijih kontinentalnih saveza dostigao je tačku ključanja, a prema pisanju britanskih medija, razmatra se scenario koji bi mogao da promeni lice reprezentativnog fudbala zauvek - takmičenja koja bi bila direktna konkurencija FIFA-inim turnirima!

Kako prenosi britanski Tajms, najmoćniji savezi svetskog fudbala – evropska UEFA, severnoamerički KONKAKAF i azijska AFC – navodno razmatraju radikalne poteze protiv aktuelnog rukovodstva FIFA na čelu sa Đanijem Infantinom.

Glavni razlog za pobunu jeste mogućnost da Infantino krene u borbu za četvrti mandat predsednika FIFA, što je kod dela fudbalskih moćnika izazvalo veliko nezadovoljstvo.

FIFA vs UEFA Foto: Ilustracija

Bojkot na stolu

Prvi udar mogao bi da bude politički - predstavnici velikih konfederacija navodno razmatraju mogućnost napuštanja sastanaka Saveta FIFA, povlačenje iz pojedinih komisija i blokiranje donošenja odluka.

Međutim, to bi mogao da bude samo početak.

Najveća pretnja po FIFA jeste ideja o stvaranju potpuno novog sistema reprezentativnih takmičenja kojim bi upravljale same konfederacije, bez glavne uloge svetske kuće fudbala.

Jedan od scenarija koji se ponovo pojavio jeste oživljavanje projekta Globalne lige nacija, plana koji je UEFA prvi put razmatrala još 2017. godine, ali koji nikada nije sproveden do kraja.

Prema informacijama koje je objavio Tajms, jedan visoki funkcioner poručio je:

"Svi su izuzetno odlučni. Povratka više nema."

Navodno je među nezadovoljnima prisutna i ideja da bi najveće reprezentacije u slučaju velikog raskola imale više interesa da igraju međusobne duele nego utakmice protiv slabije rangiranih selekcija.

"Da li bi velika južnoamerička reprezentacija radije igrala protiv Francuske i Španije ili protiv Libana i Džibutija?", navodno je pitanje koje kruži među fudbalskim moćnicima.

Sedam "mini Mundijala" umesto jednog Svetskog prvenstva?!

Prema informacijama britanskog Skaja, jedna od ideja koja se razmatra jeste potpuno novi format međunarodnog fudbala.

Umesto jednog velikog Svetskog prvenstva sa velikim brojem učesnika, reprezentacije bi bile raspoređene u nekoliko rangova, odnosno sedam različitih takmičenja.

Kontinentalne Lige nacija – UEFA, KONMEBOL, KONKAKAF, AFC, CAF i OFC – bile bi osnova za kvalifikacije, dok bi najbolje selekcije sveta bile podeljene prema kvalitetu.

Svaki turnir imao bi osam reprezentacija, a završnica bi počinjala od četvrtfinala. Polufinala i finale igrali bi se u jednoj zemlji domaćinu.

U najvišem rangu bile bi samo fudbalske sile, pre svega evropski i južnoamerički velikani, dok bi ostale selekcije igrale u nižim kategorijama.

Praktično, svet bi mogao da dobije sedam paralelnih "mini-Mundijala", sa većim brojem velikih utakmica i manje duela u kojima je razlika u kvalitetu ogromna.

Infantinov plan dolio ulje na vatru

Sukob je dodatno zaoštren nakon problema oko projekta FIFA Forward Enterprises, Infantinoove ideje da deo prihoda od velikih FIFA takmičenja bude povezan sa privatnim investitorima.

Iako za sada nema zvanične odluke o stvaranju nove organizacije ili napuštanju FIFA, sama činjenica da se o takvom scenariju ozbiljno govori pokazuje koliko su odnosi između svetske kuće fudbala i najmoćnijih saveza narušeni.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ako bi došlo do konačnog raskola, to bi bio najveći potres u fudbalu još od osnivanja FIFA – jer bi prvi put u istoriji neko pokušao da napravi globalni reprezentativni sistem mimo organizacije koja više od jednog veka kontroliše najveće fudbalske turnire.

Rat za vlast nad svetskim fudbalom tek je počeo.