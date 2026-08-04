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Letnji prelazni rok u Humskoj dobija pun zamah. Idrisu Baba iz Almerije je blizu potpisa, ali to nije kraj - Partizan je praktično utanačio dolazak još jednog zvučnog imena. U pitanju je krilni napadač Nikola Čumić (27).

Kako saznaje Telegraf, nekadašnji kapiten Vojvodine i igrač ruskog Rubina iz Kazanja već je prihvatio finansijske uslove i dao pristanak za dolazak u Beograd. Između Čumića i Partizana sve je definisano, pa se u ovom trenutku čeka samo konačni "amin" i preostali detalji ugovora između dva kluba. Postoji velika verovatnoća da posao bude zaključen već u toku dana, kako bi igrač bio licenciran za predstojeći dvomeč protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Čumić ulazi u poslednju godinu ugovora sa Rubinom, gde ni klub ni igrač više ne vide zajedničku budućnost, pa je Partizan iskoristio priliku i izborio potpis na tri godine.

1/4 Vidi galeriju Nikola Čumić na meču Španija - Srbija Foto: Manuel Blondeau/AOP.Press / Sipa Press / Profimedia, Antonio Pozo / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Treća sreća za Partizan i Čumića

Priča između Čumića i Partizana traje već godinama. Uprava kluba iz Humske prvi put je skautirala brzonogo krilo još dok je nosio dres niškog Radničkog, ali tada crno-beli nisu mogli da pariraju finansijski izdašnijoj ponudi grčkog Olimpijakosa.

Drugi pokušaj usledio je u zimi 2021. godine, kada je Čumić bio velika želja tadašnjeg šefa struke Aleksandra Stanojevića. Ipak, finansijske prepreke su i tada bile nepremostive.

Nakon epizode u Pireju, gde se nije izborio za veću minutažu, usledile su pozajmice u Nišu, španskom Sportingu iz Hihona i švajcarskom Lucernu.

Od renesanse u Novom Sadu do povratka u Srbiju

Karijeru je potpuno revitalizovao povratkom u srpski fudbal u leto 2022. godine. U dresu Vojvodine izrastao je u lidera tima i kapitena, što mu je u septembru 2023. donelo transfer u Rubin iz Kazanja vredan 1.500.000 evra.

Iako je u Rusiji počeo odlično, pehovi sa povredama poremetili su mu kontinuitet. Proteklih šest meseci proveo je na pozajmici u Real Saragosi, ali do otkupa ugovora nije došlo usled nestabilne situacije u španskom klubu.

Fudbaler koji je ponikao u užičkoj Slobodi, a afirmisao se u Metalcu i Radničkom, u Humsku stiže sa bogatim internacionalnim iskustvom i statusom povremenog "A" reprezentativca Srbije. U trenutku kada je tim pritisnut kadrovskim problemima, Čumićeva brzina, probojnost i iskustvo biće od ključnog značaja za napadački potencijal Partizana u predstojećoj sezoni.

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