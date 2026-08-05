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Iskusni norveški golman Erjan Niland ponovo će čuvati mrežu Lajpciga!

Nemački klub potvrdio je da je 35-godišnji čuvar mreže potpisao ugovor do juna 2028. godine, a u redove bundesligaša stigao je kao slobodan igrač nakon isteka saradnje sa Seviljom.

Nilandu ovo neće biti prvi mandat u Lajpcigu. Dres nemačkog kluba nosio je i tokom sezone 2022/23, kada je ostavio dobar utisak, pa su čelnici kluba odlučili da ga ponovo angažuju u trenutku kada im je bilo potrebno iskustvo među stativama.

Pre povratka u Nemačku branio je za Sevilju, a tokom bogate karijere nastupao je i za Hod, Molde, Ingolštat, Aston Vilu, Norič, Bornmut i Reding.

Sportski direktor Lajpciga Marsel Šefer nije krio zadovoljstvo zbog povratka iskusnog Norvežanina.

Dolaskom Erjana dobijamo golmana kojeg odlično poznajemo, kako na terenu, tako i van njega. Dokazao je da je veliki profesionalac, timski igrač i čovek koji uvek preuzima odgovornost. Njegovo iskustvo biće od ogromnog značaja za našu mladu ekipu - rekao je Šefer.

Niland iza sebe ima čak 76 nastupa za reprezentaciju Norveške, a bio je prvi golman nacionalnog tima i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Norvežani su tada stigli do četvrtfinala, gde su posle produžetaka poraženi od Engleske rezultatom 2:1.

Lajpcig je tako dobio provereno rešenje među stativama, a Niland novu priliku da ostavi trag u klubu koji mu očigledno posebno prija.