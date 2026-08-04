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Moskovski Spartak je na pragu da realizuje transfer Albanca Mirlinda Dakua iz Kazana za 11 miliona evra. Ali...

Navijači Spartaka iz Moskve, inače pobratimi sa Delijama tifozima Crvene zvezde, izašli su u javnosti i odlučili da spreče dolazak napadača iz Albanije Mirlinda Dakua.

Mirlind Daku vređa Srbe i Makedonce na EURO 2024 Foto: Soccer Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Sejao mržnju na EURO

Ime Mirlinda Dakua dobro je poznato u Srbiji. Radi se o napadaču Rubina iz Kazanja, rođenog u Srbiji, u gradu Gnjilane, na Kosovu i Metohiji pre 28 godina. Pre dve godine, tokom EURO u Nemačkoj Mirlind Daku je napravio jeziv incident, kada je posle utakmice Albanije i Hrvatske, ničim izazvan vređao Srbe i Makedonce.

Da se podsetimo. Tokom utakmice između reprezentacija Hrvatske i Albanije (2:2) na EURO na skandalozan i sramotan način su vređani Srbi, a sa tribina se većim delom susreta orilo - Ubij, ubij, ubij Srbina... Vijorile su se zastave terorističke UČK. Posle utakmice Mirlind Daku uzeo je megafon u ruke, poveo navijanje tako što je psovao Srbiju i Makedoniju.

Kako su tada naveli mediji, Daku je u megafon urlao:

- P**ka im materina, Srbima i Makedoncima.

1/5 Vidi galeriju Mirlind Daku Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia

Smešna kazna UEFA

FSS je tada uputio pismo UEFA i zatražio primerenu kaznu. Ali... Usledilo je pomilovanje, a ne zaslužena sankcija. Mirlind Daku suspendovan je od strane UEFA sa dve utakmice neigranja, dok je FS Albanije kažnjen sa 2.500 evra zbog paljenja baklji, sa 20.000 evra zbog ulaska navijača na teren i sa 25.000 evra zbog provokativnih poruka.

Prema pisanju ruskog "Sportekspresa" kao i velikog broja ruskih portala, navijačka grupa "Ludi Sever", jedna od podgrupa tifoza Spartaka iz Moskve protivi se transferu Mirlinda Dakua. Oni su nezadovoljni izjavama igrača tokom Evropskog prvenstva 2024. i takođe sumnjaju da će njegov transfer izazvati razdor unutar tima.

Mirlind Daku u dresu Rubina na utakmici protiv Spartaka iz Moskve Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Uprava ne sluša navijače

Uprava Spartaka iz Moskve ne haje mnogo za stav tvrdog jezgra svojih navijača, pa je aktivirala opciju otkupa igrača od strane Rubina za 11 miliona evra. Prema pisanju novinara Ivana Karpova, pristali su na ugovor "3+1" sa Albancem.

- Izražavamo naše potpuno neslaganje sa potencijalnim transferom Mirlinda Dakua u naš klub. Na osnovu albanske prošlosti, očekujemo niz problema unutar tima, koji je trenutno sposoban da se nosi sa ozbiljnim izazovima - navodi se u saopštenju navijača Spartaka.

Delije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde i Spartaka odigrane 2014. u Moskvi Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Spartakovci ne zaboravljaju

Pored toga, ruski navijači su se setili skandalozne priče oko Evro 2024 i izrazili podršku "bratskom narodu Srbije".

- Naš tim nikada nije imao, i nikada ne bi trebalo da ima, takve igrače. Bez obzira koliko dobar napadač ili potencijalno novo pojačanje može biti po standardima Ruske Premijer lige, principi moraju biti važniji od hipotetičkih rezultata. Daku ne bi trebalo da bude u našem timu - zaključili su navijači Spartaka.

Grupa "Ludi Sever" se nije tu zaustavila i objavila je na svom Telegram kanalu fotografiju sa grafitom:

"Šiptarsko kopile, napolje."

Navijači Spartaka iz Moskve poslali poruku fudbaleru Mirlindu Dakuu Foto: Printskrin/Telegram

Solidarnost sa Srbima

Portal "Verybet" dalje navodi, da u tekstu Spartakovi ultrasi ističu svoju solidarnost sa srpskim narodom, pa su u nastavku dodali da njihov stav prema kosovskim i albanskim sportistima ostaje principijelan (tj. negativan), bez obzira na fudbalska dostignuća igrača. Prema njihovim rečima, sportske ambicije ne bi trebalo da nadmaše politička uverenja navijačke grupe. Za takve igrače nema mesta u Spartaku.

Portal dalje piše, da Albanci sebe nazivaju "Šiptari". Međutim, u nekim južnoslovenskim zemljama to je uvredljiv nadimak zbog dugogodišnjeg srpsko-albanskog sukoba oko okupirane srpske pokrajine Kosova i Metohije.