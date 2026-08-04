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Nova era nemačkog fudbala počela je munjevito - Jirgen Klop već je krenuo u veliku rekonstrukciju reprezentacije!

Tek što je seo na klupu "pancera", legendarni trener već je povukao prve velike poteze i jasno stavio do znanja da će reprezentacija proći kroz potpunu rekonstrukciju.

Kako piše Bild, Klop je sastavio širok spisak od čak 57 fudbalera koje će pažljivo pratiti u narednom periodu. Njegov cilj nije samo da vrati Nemačku na pobednički put, već i da napravi tim koji će oduševljavati navijače.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Želim da ljudi gledaju reprezentaciju i kažu: "Vau!" - navodno je poruka kojom se vodi novi selektor.

Za razliku od prethodnih godina, kada su pojedini reprezentativci praktično imali zagarantovano mesto u timu, kod Klopa više neće biti privilegovanih. Svaki fudbaler moraće da zasluži poziv partijama na terenu.

Posebnu pažnju privlači podatak da se na njegovom radaru nalazi čak 10 igrača koji još nisu debitovali za seniorsku reprezentaciju Nemačke. Upravo među njima Klop vidi potencijalna iznenađenja koja bi mogla da osveže tim i donesu novu energiju.

Posle razočaravajućih rezultata na poslednja tri Svetska prvenstva, u nemačkom savezu više nema prostora za eksperimente. Zato je Klop odlučio da okrene novi list i stvori reprezentaciju u kojoj će presudni biti forma, rad i disciplina, a ne ime i stara slava.

Bild navodi da će stručni štab u narednim mesecima detaljno analizirati svakog kandidata, dok će konkurencija za mesto među "pancerima" biti žešća nego ikada.

Jedno je sigurno - dolaskom Jirgena Klopa počela je nova era nemačkog fudbala.