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Matijašević je rođen 18. novembra 2009. godine, a u Čukaričkom je od početka karijere, prošao je sve mlađe kategorije i trenutno nastupa za omladinski tim belo-crnih, pozicija mu je defanzivni vezni. Luka je mlađi brat Filipa Matijaševića, momka koji je prošle sezone bio jedan od najboljih mladih igrača Čukaričkog, a ostvario je transfer u austrijski Salcburg.

„Presrećan sam što sam potpisao prvi veliki ugovor u ovako velikom klubu, nadam se da ću opravdati poverenje i očekivanja. Počeo sam da treniram na Banovom brdu čim se formirala selekcija igrača rođenih 2009. godine. Zahvalio bih se i trenerima, pre svega Dariju Vukoti, sa kojim sam prošao mnogo toga, Marku Mihajloviću sa kojim sam bio skoro četiri godine i naravno Mihajlu Trajkoviću, koji mi je sada šef i koji mi mnogo pomaže“, kazao je Luka Matijašević, koji je potom govorio o očekivanjima u Omladinskoj ligi Srbije:

„Za početak da budemo u tri najbolje ekipe u ligi, ali i da probamo da osvojimo titulu, smatram da imamo odličnu ekipu, sa sjajnim pojedincima. Ima i momaka koji su već bili u prvom timu, sa njima možemo samo još više da napredujemo. Moj cilj je da zaslužim poziv stručnog štaba prvog tima i da krenem stopama brata Filipa. Pomenuo bih i podršku čitave porodice, a za oca Vladimira mogu da kažem da je i najbolji savetnik, ali i najveći kritičar ponekad“.

Foto: Fk Čukarički

Dudić je rođen 22. marta 2009. godine, takođe igra na pozicijiama štopera i defanzivnog veziste, a istakao je zadovoljstvo po potpisivanju ugovora sa Čukaričkim.

„Zahvalan sa svim na poverenju, trenerima i šefu Mihajlu Trajkoviću, kao i upravi kluba. Moje je da ispunim njihova očekivanja na terenu, ali i ponašanjem van terena“, kazao je Dudić, koji je potom dodao:

„Verujem da sa timom koji imamo možemo da napadnemo titulu u Omladinskoj ligi Srbije. Takođe, jednako je bitno da što više nas u narednom periodu bude priključeno prvom timu, ali to možemo samo uz još bolji rad i zalaganje na svakom treningu i na svakoj utakmici“.

Foto: Fk Čukarički

Dudić je fudbalom počeo da se bavi u Lokomotivi, ali je već sa osam godina prešao u Čukarički, u kojem je od 2017. godine.

„Može da se kaže da sam dete ovog kluba. Želim da se zahvalim Marku Mihajloviću, Dariju Vukoti koji je bio sa mnom od malih nogu, takođe Zdravku Raukoviću“, kazao je Dudić.