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Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19.30 časova u mađarskom gradu Sombathelju igraju protiv Hapoela Berševe iz Izraela.

Crveno-beli su gosti u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a revanš je za sedam dana u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić" od 20.00 sati.

Dejan Stanković mnogo veruje Radetu Kruniću Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Brza igra i tranzicija

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković iskoristio je mogućnost za dodatne treninge pred okršaj sa Hapoel Berševom, jer je klub proteklog vikenda odložio utakmicu srpske Superlige protiv Radnika u Surdulici. U trenažnom procesu su bili Rade Krunić, povratnik posle povrede i Derik Lukasen, poslednje pojačanje prvaka Srbije ovog leta.

Dejan Stanković je u Mađarsku poveo 25 fudbalera, iako je po ustaljenom pravilu odlučio da ekipa ne trenira na gostujućem terenu. Nije tajna, želi brzu igru i tranziciju. Ekspedicija Crvene zvezde bila je smeštena u Austriji, u gradu Gracu, odakle će autobusom da se uputi u 40 kilometara udaljeni Sombathelj, nekoliko sati pred početak utakmice. Biće prilično izmena u startnih 11, u odnosu na utakmicu protiv Larna iz Severne Irske, u Beogradu od pre nedelju dana.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Nema eksperimentisanja

Ne bi trebalo da Dejan Stanković bilo šta eksperimentiše protiv Hapoela, jer je ulog ogroman, plasman u plej-of Lige šampiona, koji garantuje u najmanju ruku grupnu fazu Lige Evrope. Zato će na golu Crvene zvezde biti Brazilac Mateus. Na poziciji desnog beka biće Jung Vu Seol, a levog Nair Tiknizjan. Tandem štopera činiće Miloš Veljković i Strahinja Eraković.

Dejan Stanković voli da igra u formaciji 4-2-3-1, pa će na mestima dva zadnja vezna igrača biti Rade Krunić i Abu Fani. Na desnom krilu igraće Osman Bukari, a na levom kapiten Mirko Ivanić. U centralnom delu biće Vasilije Kostov.

Raspucan na startu sezone - Bruno Duarte Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Duarte prvi izbor

Bruno Duarte je izbor za poziciju napadača, iako je Dejan Stanković ozbiljno razmišljao o Marku Arnautoviću. Brazilac je najefikasniji fudbaler Crvene zvezde od početka sezone, nalazi se u odličnoj formi i realno logičniji je izbor od Arnautovića, koji nije prošao pripreme sa ekipom, ili Džeja Enema koji je trenutno tek treći izbor.

Na klupi trener Dejan Stanković imaće širok izbor, a priliku da dobiju minute tražiće Mo Čam, Marko Arnautović, Aleksandar Katai, Loizos Loizu, Timi Maks Elšnik, Tebo Učena...

Derik Lukasen je proteklih dana radio maksimalnim intenzitetom na treninzima Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U slučaju povoljnog rezultata debi bi mogao da upiše Derik Lukasen, dok bi minute mogao da dobije i neko od Zvezdinih klinaca kao što su Matej Strika ili Stefan Gudelj.

Crvena zvezda bi protiv Hapoela Berševe trebalo da zaigra u formaciji 4-2-3-1: Mateus - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Duarte.