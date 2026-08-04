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Portugalski strateg je obelodanio da će kapiten reprezentacije Hrvatske upisati minute na prijateljskom okršaju u Australiji, naglasivši da mu je cilj da maksimalno uigra i pripremi ekipu za sve izazove koji ih očekuju u predstojećoj sezoni.

- Modrić će igrati. Svi će dobiti određenu minutažu u derbiju. Nemamo mnogo vremena za treninge jer se utakmice igraju jedna za drugom, pa praktično treniramo kroz mečeve. Zato moramo pametno rasporediti opterećenje - rekao je Amorim.

1/4 Vidi galeriju Luka Modrić Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Posebno je podvukao Modrićev besprekoran profesionalizam, kao i njegov snažan karakter i liderstvo koje unosi u tim.

- Luka je izuzetno skroman i ne voli pažnju koju dobija. Ima ogromno iskustvo i tretiraću ga kao svakog drugog igrača. Moraće da se izbori za svoje mesto u timu, ali jasno je da je poseban. Mnogo smo uložili da ostane sa nama bar još jednu sezonu i veoma sam zadovoljan njime - dodao je trener Milana.