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Zukić je postigao pogodak u pobedi Vojvodine nad Mačvom i veruje da će navijači tek videti pravo lice njegove ekipe.

– Presrećan sam posebno zbog pobede moje ekipe. Naravno da mi je drago zbog postignutog gola, ali najbitnije je da se okrenemo našoj ligi. Želimo da održimo kontinuitet i da pokažemo pravi mentalitet. Ponosan sam na svoju ekipu, stručni štab i na klub, treba da nastavimo još jače, ovo je tek naš početak – izjavio je Zukić.

Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

On je dodao da je ekipa energetski istrošena i da je zato ova pobeda veoma značajna.

– Laknulo nam je posle ove pobede, mogli smo da iskoristimo i neke šanse još u prvom poluvremenu, ali na kraju smo pobedili. Ali, pre četiri dana imali smo utakmicu, u poslednjih mesec dana odigrali smo sedam mečeva, energetski smo istrošeni, ali smo pokazali karakter. Napadačka Vojvodina, i tek ćemo da budemo – zaključio je Zukić.

U narednom kolu Vojvodina dočekuje ekipu Radnika, a taj meč na programu je u nedelju u 20 časova.

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Vojvodina - Ajaks Izvor: Kurir