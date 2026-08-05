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Hetafe je povukao potez pred završnicu kvalifikacija za Ligu konferencije!

Španski klub ozvaničio je dolazak gruzijskog defanzivca Sabe Sazonova, koji bi mogao da bude dodatna snaga u zadnjoj liniji ekipe uoči mogućeg duela sa Partizanom.

Sazonov (24) stiže u Hetafe kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Torinom. Iako detalji saradnje nisu objavljeni, španski mediji navode da je potpisao ugovor do leta 2027. godine.

Gruzijski reprezentativac igra na poziciji štopera, a u karijeri je nastupao za Zenit iz Sankt Peterburga, Dinamo Moskvu, Torino i Empoli. U dresu reprezentacije Gruzije upisao je tri nastupa.

Hetafe je u njemu pronašao igrača koji bi trebalo da donese čvrstinu i iskustvo u odbrani, a njegov dolazak dolazi u trenutku kada klub već razmišlja o evropskim izazovima.

Posebnu pažnju u Srbiji ova vest privlači zbog činjenice da bi Hetafe u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije mogao da se sastane sa Partizanom. Crno-beli prvo moraju da eliminišu Tobol, dok Španci čekaju rasplet svog dvomeča.

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir