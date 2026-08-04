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Pred fudbalerima NEC Najmehena je veliki izazov. Holandski tim u utorak nastavak borbe za elitno takmičenje traži u Grčkoj, gde ih u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuje Olimpijakos (20.00, stadion "Karaiskakis").

Glavni adut gostiju van svake sumnje biće prekaljeni srpski as Dušan Tadić, čije će iskustvo i kvalitet biti od presudnog značaja na vrućem terenu u Pireju.

Pobeda kao jedina opcija

Srpski internacionalac ne krije visoke ambicije pred prvi duel sa grčkim velikanom.

- Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo! Moramo da budemo spremni. Moramo da uradimo sve da se kvalifikujemo. Olimpijakos je svakako dobar tim, ali moramo da verujemo u svoje sporobnosti. Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo - poručio je srpski fudbaler.

Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mentalitet šampiona

Nakon epizoda u Groningenu, Tventeu i Ajaksu, Tadiću je ovo četvrti klub u Erediviziji, a u svlačionicu NEC-a želi da unese šampionski duh.

- Potreban nam je pobednički mentalitet, to mora da bude standard svakog dana na terenu. Uvek treba pucati na najviše, čak iako NEC nikad nije bio prvi u Erediviziji. Moramo da pokušamo, pa ćemo videti šta će se dogoditi. Biće nezgodno jer ćemo imati meč svaka tri dana - dodao je Tadić.

S obzirom na to da se na terenu nije našao još od 11. maja, realno je očekivati da će iskusni vezista priliku sa klupe čekati u drugom poluvremenu.

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Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir