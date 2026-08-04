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U Bazilici Svetog Ambrođija, tokom ispraćaja čuvenog kapitena Milana, smenjivali su se duboka tuga i neizmerno poštovanje prema čoveku koji je obeležio čitavu jednu epohu, a veoma emotivan gest priredio je proslavljeni crnogorski as Dejan Savićević.

Čuveni "Genije" došao je da oda poslednju počast svom nekadašnjem saigraču i predvodniku iz najslavnijih dana "rosonera". Savićević je stigao u društvu bivših klupskih drugova, a najupečatljiviji momenat dogodio se kada je zajedno sa Danijelom Masarom pred novinarima ponosno razvio belu kapitensku traku sa brojem 6 i Barezijevim potpisom.

1/6 Vidi galeriju Dejan Savićević na sahrani Franka Baresija Foto: Duilio Piaggesi / IPA / Profimedia

Simbol Milana i zlatne ere italijanskog fudbala

Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gde je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala.

Sa reprezentacijom Italije i "roso-nerima" obeležio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom sveta.

Franko Barezi - biografija

Čovek koji je čitavu svoju 20-godišnju profesionalnu karijeru posvetio samo jednom klubu, ostao je upamćen kao sinonim za vernost, taktičku savršenost i neprikosnovenu eleganciju na terenu.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rođen 8. maja 1960. godine u mestu Travagliato, Barezi je u mladosti bio odbijen na probi u Interu, ali ga je Milan odmah prihvatio. Debitovao je za prvi tim 1978. godine sa samo 17 godina, a veličinu i odanost pokazao je početkom osamdesetih, kada je ostao u klubu i vodio ga kroz takmičenje u Seriji B.

Pravu dinastiju stvorio je krajem osamdesetih i početkom devedesetih pod vođstvom trenera Ariga Sakija i Fabija Kapela. Kao nepremostivi libero i vođa zadnje linije, dirigovao je odbranom uz kakvu su odrastale generacije navijača (uz Maldinija, Kostakurtu i Tasotija).