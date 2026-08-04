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Vengerova izjava usledila je nakon što je u pismu advokata Evropske fudbalske unije (Uefa) upućenom Infantinu, a u kojem se preti pravnim postupkom, ovaj legendarni francuski trener imenovan među 18 rukovodilaca čiji bi podaci i komunikacija trebalo da budu zadržani kao potencijalni dokazi.

"Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i prvi put sam saznao za projekat kroz medijske izveštaje", rekao je Venger, koga je Infantino angažovao 2019. godine i koji obavlja funkciju šefa Fife za globalni razvoj fudbala.

Arsen Venger Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin

U izjavi bivšeg trenera Arsenala nije pomenuto Infantinovo ime.

"Odluka o povlačenju projekta bila je apsolutno neophodna i van svake sumnje, jer čvrsto verujem u nezavisnu Fifu koja služi našoj igri sa posvećenošću, transparentnošću i integritetom", napisao je Venger.

Infantino je povukao svoj predlog vredan 20 milijardi dolara u subotu, nakon oštre reakcije svetskih fudbalskih zvaničnika, uključujući i upozorenje Uefa o bojkotu svih Fifa utakmica i takmičenja.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot