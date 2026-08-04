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Nekadašnji kapiten Milana preminuo je prošle nedelje u 66. godine nakon perioda narušenog zdravlja.

Služba je održana u bazilici Svetog Ambrozija, a prisustvovali su velikani kluba uključujući Paola Maldinija, Marka van Bastena, Klarensa Sedorfa, Roberta Bađa, Alesandra Kostakurtu i Dejana Savićevića.

Trenutni tim Milana nalazi se u Australiji na predsezonskoj turneji, ali su prisustvovali pojedini igrači prvog tima koji nisu bili uključeni u turneju, uključujući napadača SAD Kristijana Pulišića.

Milan će odati počast svom bivšem kapitenu pre njihove prijateljske utakmice protiv Intera u sredu.

1/11 Vidi galeriju Franko Barezi sahrana Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Smatran jednim od najvećih odbrambenih igrača u istoriji, Barezi je bio kapiten Milana 15 sezona, upisavši 719 nastupa i postigavši 33 gola.

Barezi je sa Milanom osvojio 18 trofeja: šest titula Serije A, tri Lige šampiona, četiri Superkupa Italije, tri UEFA Superkupa i dva Svetska klupska prvenstva.

Za reprezentaciju Italije nastupio je 81 put i bio je deo tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1982. godine. Igrao je i bio kapiten u finalu 1994. godine, koje je Italija izgubila od Brazila.

Barezi je proglašen za počasnog predsednika Milana 2020. godine, a njegov dres sa brojem šest je povučen iz upotrebe kada je završio igračku karijeru.