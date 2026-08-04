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Tada je važio za jednog od najubojitijih srpskih špiceva, briljirao je u dresu solunskog PAOK-a i ostvario transfer od čak 10 miliona evra, ali je nakon toga njegova karijera otišla u potpuno drugom smeru... Ipak, čini se da bivši reprezentativac zbog toga previše ne brine.

Zahvaljujući odličnim partijama u poljskoj Legiji, zaslužio je poziv tadašnjeg selektora Slavoljuba Muslina i odužio mu se na najbolji mogući način, pogotkom protiv Gruzije koji je "orlovima" osigurao kartu za Svetsko prvenstvo. Nastavio je da puni mreže i u Grčkoj, gde je na 86 mečeva za PAOK dao 55 golova uz osam asistencija, što je nateralo bogati Al Itihad da istrese 10 miliona evra za njegov potpis.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Prijović Foto: Profimedia, Dado Đilas

Ni u Saudijskoj Arabiji nije imao loš učinak (22 gola na 58 utakmica), a potom se ozbiljno spominjao i njegov dolazak u Crvenu zvezdu. Posle dugih pregovora koji su pali u vodu, put ga je odveo u australijski Vestern junajted. Od aprila 2023. godine i poslednjeg odigranog meča, Prijović je bez kluba i već pune tri godine je izvan takmičarskog ritma, ali očigledno maksimalno koristi slobodno vreme.

Nekadašnji golgeter sada se javio sa letovanja, mada nije otkrio tačnu lokaciju, podelio je kadrove sa glisera gde uživa sa tompusom u ustima.

Foto: Instagram (prijo09)

Iako zvanično još nije objavio kraj karijere, sasvim je izvesno da je stavljanje tačke na fudbalski put samo pitanje dana.