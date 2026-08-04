NAZIVALI SU ME USTAŠOM! DOBIJAO SAM PRETNJE: Oglasio se fudbaler iz komšiluka i otkrio kroz kakav pakao prolazi
Fudbaler iz Hrvatske Fran Tomek objavio je da su ga navijači slovenačkog Kopra vređali na nacionalnoj osnovi.
Fran Tomek koji igra za Koper naveo je i da je dobijao ozbiljne pretnje, zbog loših rezultata kluba.
Sukob sa navijačima
Fran Tomek (24), fudbaleri iz Hrvatske i član slovenačkog Kopra, oglasio se na društvenim mrežama nakon poslednje prvenstvene utakmice. Tvrdi da su ga pojedini pripadnici navijačke grupe Tifozi nazivali ustašom, vređali njegovu porodicu i pretili mu.
- Juče sam doživeo nešto što nema nikakve veze sa fudbalom. Od strane naše grupe "navijača" vređan sam na nacionalnoj osnovi. Nazivan sam ustašom, vređana je moja porodica, a dobio sam i razne pretnje - napisao je Tomek na svom instastoriju.
Težak period
FK Koper prolazi kroz period loših rezultata, koji su kulminirali na početku sezone ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu konferencije, od ekipe NSI Runavika sa Farskih Ostrva. U fudbalskom prvenstvu Slovenije Koper zauzima četvrto mesto na tabeli.
- Lošiji rezultati nikada ne bi smeli biti razlog za govor mržnje i pretnje. U poslednje dve godine, koliko sam u ovom klubu, uvek sam dao svoj maksimum bez obzira na probleme i povrede. Svaka kritika je dobrodošla, ali mržnja i pretnje nemaju mesta u fudbalu - dodao je fudbaler.
Srbi nisu na meti
Fran Tomek je potom u razgovoru za slovenski portal "Planet nogomet" dodatno opisao šta se događalo posle ispadanja iz Evrope.
- Moji saigrači i ja slušali smo uvrede. Gledao sam i nisam mogao da verujem šta se događa. Pogodilo me, ovo mi je treća sezona u klubu, neću ni pominjati koliko sam utakmica odigrao pod injekcijama… Zaista ne zaslužujem ovakav tretman. Moj stav prema klubu nikada nije bio loš.
Deo navijača zamerio mu je i navodno ponašanje nakon evropskog ispadanja, te tvrdio da se smejao.
- Ja, da sam se smejao? Ko god je to video, neka kaže naglas. Nakon utakmice sam stajao na klupi, gledao u teren i nisam mogao da verujem da smo ispali. Verujte mi, nisam se nimalo smejao. Ispričao sam se nekim navijačima i otišao, a onda sam čuo uvrede. Razumem da su navijači razočarani, ali i mi smo. Proteklih dana sve ide po zlu, ali i dalje smo jako dobra ekipa i želimo da se uzdgnemo - objasnio je Tomek.
U Kopru od srpskih fudbalera igraju Filip Damjanović, Filip Bačkulja i Veljko Mijailović.