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Fudbaler iz Hrvatske Fran Tomek objavio je da su ga navijači slovenačkog Kopra vređali na nacionalnoj osnovi.

Fran Tomek koji igra za Koper naveo je i da je dobijao ozbiljne pretnje, zbog loših rezultata kluba.

Fran Tomek fudbaler slovenačkog Kopra Foto: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sukob sa navijačima

Fran Tomek (24), fudbaleri iz Hrvatske i član slovenačkog Kopra, oglasio se na društvenim mrežama nakon poslednje prvenstvene utakmice. Tvrdi da su ga pojedini pripadnici navijačke grupe Tifozi nazivali ustašom, vređali njegovu porodicu i pretili mu.

- Juče sam doživeo nešto što nema nikakve veze sa fudbalom. Od strane naše grupe "navijača" vređan sam na nacionalnoj osnovi. Nazivan sam ustašom, vređana je moja porodica, a dobio sam i razne pretnje - napisao je Tomek na svom instastoriju.

Fran Tomek se oglasio na instastoriju Foto: Printskrin/Instagram

Težak period

FK Koper prolazi kroz period loših rezultata, koji su kulminirali na početku sezone ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu konferencije, od ekipe NSI Runavika sa Farskih Ostrva. U fudbalskom prvenstvu Slovenije Koper zauzima četvrto mesto na tabeli.

- Lošiji rezultati nikada ne bi smeli biti razlog za govor mržnje i pretnje. U poslednje dve godine, koliko sam u ovom klubu, uvek sam dao svoj maksimum bez obzira na probleme i povrede. Svaka kritika je dobrodošla, ali mržnja i pretnje nemaju mesta u fudbalu - dodao je fudbaler.

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Srbi nisu na meti

Fran Tomek je potom u razgovoru za slovenski portal "Planet nogomet" dodatno opisao šta se događalo posle ispadanja iz Evrope.

- Moji saigrači i ja slušali smo uvrede. Gledao sam i nisam mogao da verujem šta se događa. Pogodilo me, ovo mi je treća sezona u klubu, neću ni pominjati koliko sam utakmica odigrao pod injekcijama… Zaista ne zaslužujem ovakav tretman. Moj stav prema klubu nikada nije bio loš.

Deo navijača zamerio mu je i navodno ponašanje nakon evropskog ispadanja, te tvrdio da se smejao.

- Ja, da sam se smejao? Ko god je to video, neka kaže naglas. Nakon utakmice sam stajao na klupi, gledao u teren i nisam mogao da verujem da smo ispali. Verujte mi, nisam se nimalo smejao. Ispričao sam se nekim navijačima i otišao, a onda sam čuo uvrede. Razumem da su navijači razočarani, ali i mi smo. Proteklih dana sve ide po zlu, ali i dalje smo jako dobra ekipa i želimo da se uzdgnemo - objasnio je Tomek.

U Kopru od srpskih fudbalera igraju Filip Damjanović, Filip Bačkulja i Veljko Mijailović.