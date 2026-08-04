Slušaj vest

Egipatski fudbaler Mohamed Salah novi je član turskog Trabzona!

Iskusni fudbaler je bio na meti nekolicine klubova, ali je odlučio konačno i gde će otići posle Liverpula.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Ekskluzivnu informaciju o ovom potpisu preneo je najpoznatiji turski novinar Jaguz Sabuncoglu.

Salah je za Liverpul nastupao od 2017. do 2026. godine i na 315 utakmica je postigao 191 gol. Prethodno je igrao za Čelsi, Romu, Bazel i Fiorentinu.

Ne propustiteOstali sportoviVELIKI PREOKRET U ODBOJCI: Rusija dobila zeleno svetlo za povratak
20231018-21-13-18photomaster.jpg
Tenis"SLOBODNO, SAMO IZVOLITE" Sabalenka zagrmela zbog novog pravila! Testiraće je da li je žensko? Evo šta ona ima da poruči...
Arina Sabalenka u bikiniju
FudbalBRAĆA ZVEZDINIH NAVIJAČA STOPIRALI TRANSFER ALBANCA KOJI JE VREĐAO SRBE: Grafitom pokazali šta misle o dolasku napadača u Moskvu!
Mirlind Daku
FudbalHILJADE LJUDI NA ULICAMA MILANA, OVE FOTOGRAFIJE OBILAZE PLANETU! Sahranjen Franko Barezi! Mnogi fudbalski velikani su došli da se oproste od legende! FOTO
profimedia-1120671827.jpg

BONUS VIDEO:

04:21
"UMESTO PESME I ZASTAVA - DIMNE BOMBE I SIRENE POLICIJE": Novinar o detaljima slavlja titule u Baskiji koje je preraslo u haos: "Ovako žele da privuku pažnju" Izvor: Kurir televizija