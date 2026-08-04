Nakon uspešnog perioda u Liverpulu, Mohamed Salah nastavlja karijeru u Trabzonu.
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PRELOMIO! Evo gde Salah nastavlja karijeru nakon Liverpula!
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Egipatski fudbaler Mohamed Salah novi je član turskog Trabzona!
Iskusni fudbaler je bio na meti nekolicine klubova, ali je odlučio konačno i gde će otići posle Liverpula.
Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia
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Ekskluzivnu informaciju o ovom potpisu preneo je najpoznatiji turski novinar Jaguz Sabuncoglu.
Salah je za Liverpul nastupao od 2017. do 2026. godine i na 315 utakmica je postigao 191 gol. Prethodno je igrao za Čelsi, Romu, Bazel i Fiorentinu.
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