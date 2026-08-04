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Posle debakla od Zenita (5:0) i poraza od rubina na svom terenu (1:2), bivši trener Partizana Srđan Blagojević i aktuelni strateg Akrona, prolazi kroz težak period u Premijer ligi Rusije.

Blagojević je u doživeo novi šamar, ovoga puta od Rostova, kao domaćin, porazom od čak 4:0!

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Srpski stručnjak je prethodno u dva mandata vodio crno-bele na ukupno 49 utakmica, uz 27 pobeda.

Letos je odlučio da de u Rusiju, ali po svemu sudeći, tamo se neće dugo zadržati...

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