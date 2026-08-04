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Pol Gaskojn, legendarni engleski fudbaler poznat pod nadimkom Gaza, bio je jedan od najvećih talenata svoje generacije, ali je njegov privatni život često punio naslovne strane više nego partije na terenu.

Alkoholizam, problemi sa drogom, nasilje u porodici i brojne afere ostavili su dubok trag na njegovu karijeru i život.

1/8 Vidi galeriju Pol Gaskoin - uspon i pad Foto: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, BERTRAND LANGLOIS / AFP / Profimedia, SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia

Alkohol i pad

Gaskojnu je već sa 33 godine dijagnostikovan alkoholizam. Međutim, alkohol nije bio jedini problem – godinama se borio i sa zavisnošću od droge. Zbog toga je često viđan u javnosti u teškom stanju, pijan, povređen ili potpuno iscrpljen, dok su zdravstveni problemi postajali sve ozbiljniji.

Burna ljubav sa Šeril Fejls

Ljubavni život slavnog fudbalera tokom devedesetih godina bio je neiscrpna tema britanskih tabloida, ali nijedna priča nije bila toliko turbulentna kao njegov odnos sa jedinom suprugom Šeril Fejls.

Par se upoznao 1990. godine. Iako je u javnosti ostavljao utisak harizmatičnog i duhovitog mladića, Šeril je kasnije govorila da je u vezi pokazivao izraženu patološku ljubomoru. Optuživao ju je za flert bez ikakvog povoda, kontrolisao njeno kretanje i branio joj kontakte sa prijateljima.

Brak obeležen nasiljem

Venčali su se u julu 1996. godine, ali je brak bio ispunjen fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Gaskojn je još 1994. godine u jednom intervjuu priznao da je fizički napadao Šeril.

Jedan od najtežih incidenata dogodio se u luksuznom hotelu Gleneagles u Škotskoj, gde je Šeril završila u bolnici sa povredama glave i polomljenim prstima.

1/4 Vidi galeriju Pol Gaskoin Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, BERTRAND LANGLOIS / AFP / Profimedia, - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

U intervjuu za The Sun opisala je godine nasilja koje je trpela:

- Postoji zavera ćutanja koja okružuje nasilje u porodici i to je ono što otežava suočavanje sa realnošću dok vam se to dešava. Iskreno sam mislila da sam jedina žena koja prolazi kroz to. Takođe sam osećala da sam na neki način sama kriva za Polovo ponašanje.

Govoreći o događaju u hotelu Gleneagles, ispričala je da je sve počelo sasvim mirnim razgovorom.

-U jednom trenutku smo vodili lep razgovor o Polovoj porodici, a već u sledećem on je prosto eksplodirao u nekontrolisani bes.

Kako je navela, Gaskojn ju je bacao po apartmanu, zbog čega je udarala u nameštaj pokušavajući da pobegne od njegovog pijanog besa. Nakon napada imala je ugrize po telu, tragove na vratu od pokušaja davljenja i dva iščašena prsta.

Šeril je u jednom drugom intervjuu otkrila i da ju je jednom prilikom udario glavom samo zato što se nasmejala šali drugog muškarca.

Razvod posle dve godine

Brak je okončan u avgustu 1998. godine, svega dve godine nakon venčanja.

U okviru razvoda Gaskojn je pristao na finansijsku nagodbu vrednu više od milion funti, koja je uključivala kuću, automobile, alimentaciju za njihovo zajedničko dete, ali i za decu iz Šerilinog prethodnog braka koju je usvojio.

Afere i buran noćni život

Tokom karijere u Totenhemu, Laciju i Glazgov Rendžersu, Gaskojn je bio poznat po burnom noćnom životu. Često je izlazio sa prijateljem Džimijem Gardnerom, a britanski tabloidi redovno su objavljivali ispovesti manekenki i starleta koje su tvrdile da su sa njim imale kratke ljubavne avanture.

Posebnu pažnju medija privlačio je tokom boravka u Laciju. Iako je Šeril živela sa njim u Rimu, italijanski i britanski mediji gotovo svakodnevno su izveštavali o njegovim izlascima i navodnim aferama sa lokalnim devojkama, što je dodatno narušavalo njihov odnos.

Karijera velikog talenta

Pol Gaskojn rođen je 27. maja 1967. godine u Gejtshedu. Profesionalnu karijeru započeo je u Njukasl junajtedu 1985. godine, za koji je odigrao 197 utakmica i postigao 25 golova.

Posle sezone 1987/88 proglašen je za najboljeg mladog igrača engleskog prvenstva. Iako je bio nadomak prelaska u Mančester junajted, Totenhem je bio odlučniji – klub je čak kupio kuću njegovoj porodici, što je presudilo da obuče dres "pevaca".

Za Totenhem je odigrao 75 utakmica i postigao 14 golova, a bio je jedan od ključnih igrača na putu do finala FA kupa. Upravo u tom finalu doživeo je tešku povredu zbog koje je morao da odloži transfer u Lacio.

U Rim je stigao 1992. godine i za tri sezone odigrao 47 utakmica uz šest postignutih golova. Kako se nije najbolje snašao u Italiji, vratio se na Ostrvo i prešao u Glazgov Rendžers, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Škotske i dva nacionalna kupa.

Poslednje godine karijere obeležio je pad forme, pa je nastupao za Midlsbro, Everton, Barnli i kineski Gansu Tianma, daleko od nivoa koji ga je svojevremeno učinio jednim od najboljih fudbalera sveta.

Iako će ostati upamćen kao jedan od najtalentovanijih engleskih igrača svih vremena, život Pola Gaskojna ostao je obeležen teškom borbom sa alkoholizmom, zavisnošću, psihičkim problemima i skandalima koji su često zasenjivali njegov fudbalski genije.

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