KONAČNO! Ima novi klub, pao dogovor - evo gde nastavlja karijeru!
Srpski reprezentativac Filip Kostić karijeru će nastaviti u PSV Ajndhovenu, prenose brojni evropski mediji i najpoznatiji transfer insajderi.
Time je okončana jedna od letnjih transfer saga, pošto će 33-godišnji krilni fudbaler potpisati dvogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom Holandije.
Interesovanje PSV-a za Kostića traje već neko vreme, a sada su transfer potvrdili ugledni izvori poput Đanluke Di Marcija, Skaj Sportsa i više holandskih medija.
Kostić u Ajndhoven stiže nakon četvorogodišnjeg mandata u Juventusu, sa kojim je osvojio Kup Italije. Ipak, prethodnu sezonu (2024/25) proveo je na pozajmici u Fenerbahčeu, gde je bio standardan član ekipe.
Pre Juventusa nastupao je za Ajntraht iz Frankfurta, Hamburg, Štutgart, Groningen i Radnički iz Kragujevca, gde je započeo profesionalnu karijeru.
Poslednjih dana spekulisalo se i o interesovanju atinskog AEK-a, koji sa klupe predvodi Marko Nikolić, ali je iskusni reprezentativac Srbije na kraju odlučio da prihvati ponudu holandskog velikana.
Kostić je za reprezentaciju Srbije odigrao 72 utakmice, a njegov odlazak u PSV čini ga drugim srpskim fudbalerom koji je ovog leta napustio Juventus, posle Dušana Vlahovića. Za razliku od Kostića, Vlahović još nije pronašao novi klub.
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