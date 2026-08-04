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Srpski reprezentativac Filip Kostić karijeru će nastaviti u PSV Ajndhovenu, prenose brojni evropski mediji i najpoznatiji transfer insajderi.

Time je okončana jedna od letnjih transfer saga, pošto će 33-godišnji krilni fudbaler potpisati dvogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom Holandije.

1/8 Vidi galeriju Filip Kostić u dresu reprezentacije Srbije Foto: @Starsport / Peđa Milosavljević, (photo by /STARSPORT ©)/UK Sports Pics Ltd, Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Interesovanje PSV-a za Kostića traje već neko vreme, a sada su transfer potvrdili ugledni izvori poput Đanluke Di Marcija, Skaj Sportsa i više holandskih medija.

Kostić u Ajndhoven stiže nakon četvorogodišnjeg mandata u Juventusu, sa kojim je osvojio Kup Italije. Ipak, prethodnu sezonu (2024/25) proveo je na pozajmici u Fenerbahčeu, gde je bio standardan član ekipe.

Pre Juventusa nastupao je za Ajntraht iz Frankfurta, Hamburg, Štutgart, Groningen i Radnički iz Kragujevca, gde je započeo profesionalnu karijeru.

Poslednjih dana spekulisalo se i o interesovanju atinskog AEK-a, koji sa klupe predvodi Marko Nikolić, ali je iskusni reprezentativac Srbije na kraju odlučio da prihvati ponudu holandskog velikana.

Kostić je za reprezentaciju Srbije odigrao 72 utakmice, a njegov odlazak u PSV čini ga drugim srpskim fudbalerom koji je ovog leta napustio Juventus, posle Dušana Vlahovića. Za razliku od Kostića, Vlahović još nije pronašao novi klub.

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