- Moraćemo da ih slomimo, je li tako, nije najbolji dan ili utakmica. Da sam očekivao agresivnost, jesam, ali kako je izgledalo na terenu ne znam. Sve ide na mene. U Beogradu očekujem i smatram da su upoznali ekipu, videli su kako se igra agresivno, na ivici kartona stalno, ako ne ispariramo, biće teško u Beogradu, ako uspemo, bićemo bolji. Bili smo bolji 10 na 10 nego 10 na 9, nekada se i strah uvuče, dosta faktora je uticalo, ali ne želim izgovore. Nije dobar dan, ni moj, ni igrača, svodićemo račune posle revanša. Sada fokus i da okrenemo - rekao je Stanković.