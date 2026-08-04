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FK Partizan je na korak od angažovanja novog pojačanja. Crno-beli pregovaraju sa Sent Etjenom o dolasku Igora Miladinovića na jednogodišnju pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora narednog leta.

Kako prenosi "Mozzart Sport", pregovori između dva kluba traju već nekoliko dana, a u toku je usaglašavanje završnih detalja. Ukoliko ne bude nepredviđenih prepreka, 21-godišnji vezista uskoro bi trebalo da zaduži crno-beli dres.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Miladinović nije u planovima trenera Sent Etjena Eirika Horna Katroa, koji ga nije poveo ni na pripreme za novu sezonu, što je Partizan iskoristio da započne pregovore sa francuskim klubom.

Dolazak mladog veziste deo je nove faze rekonstrukcije ekipe u Humskoj. Pored Miladinovića, očekuje se da crno-bele pojačaju i Idrisa Baba iz Almerije, kao i Nikola Čumić iz Rubina, čime bi trener Saša Ilić dobio dodatna rešenja u svim linijama tima.

Miladinović je u Sent Etjen stigao 2024. godine iz Čukaričkog za tri miliona evra, ali nije uspeo da se nametne u Francuskoj. Tokom prethodne dve sezone odigrao je 33 utakmice za slavni klub, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, dok je prošle sezone u Ligi 2 sakupio 1.261 minut na terenu.

1/5 Vidi galeriju Igor Miladinović Foto: Privatna arhiva, Starsport/Srđan Stevanović, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Povratak u Superligu Srbije mogao bi da predstavlja novu priliku za talentovanog vezistu, koji je u sezoni 2023/24 proglašen za najboljeg mladog igrača domaćeg prvenstva u izboru kapitena i trenera.

Ukoliko posao bude uspešno završen, Miladinović će postati treće pojačanje Partizana u aktuelnom prelaznom roku, nakon što su pregovori sa Idrisom Babom i Nikolom Čumićem u završnoj fazi.

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