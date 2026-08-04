Slušaj vest

Ugovor Mira sa Seviljom će, kao i njegova pozajmica, isteći na leto 2027. godine, pa je Aris u svom saopštenju naveo da je postigao dogovor sa 29-godišnjim španskim napadačem da nakon isteka njegove pozajmice on potpiše jednogodišnji ugovor sa grčkim klubom, čime bi svoju saradnju sa Arisom produžio do leta 2028. godine.

Prelazak Mira u Aris dolazi manje od dva meseca nakon što je pomenuti španski fudbaler osuđen na osam i po godina zatvora zbog seksualnog i fizičkog napada počinjenim nad jednom mladom ženom.

Pored zatvorske kazne, Miru je izrečena i zabrana igranja u La Ligi u trajanju od dve godine.

Mir je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Elčeu, za koji je na ukupno 29 odigranih utakmica postigao osam golova.

Sezonu pre toga je bio na pozajmici u Valensiji, čiji je bio igrač u vreme pomenutog incidenta, dok je za Sevilju od 2021. godine, kad je došao u klub, zabeležio ukupno 105 nastupa i postigao 24 pogodaka.