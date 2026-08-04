DRAMA U JEREVANU: Ararat posle preokreta srušio Celje
Slovenački šampion poveo je u 22. minutu golom Svita Sešlara sa penala, da bi jermenski prvak u nastavku preokrenuo golovima Artura Serobjana u 38. i Karlosa Franke u 70. minutu.
Revanš je na programu za sedam dana u Celju.
Slovan iz Bratislave je u Švedskoj pobedio Mjalbi sa 2:1.
Prvak Švedske poveo je preko Eliota Struda u 58. minutu sa penala, dok je izjednačenje gostima iz Bratislave doneo Sulejman Kamara u 78. minutu.
Pobednički gol za Slovan postigao je Manase Kianga u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Za Slovan je ceo meč odigrao srpski fudbaler Svetozar Marković.
Revanš se igra naredne nedelje u Slovačkoj.
Pobednici ova dva dvomeča igraće u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona, dok poraženi takmičenje nastavljaju u plej-ofu za Ligu Evropa.
(Beta)