Slušaj vest

Slovenački šampion poveo je u 22. minutu golom Svita Sešlara sa penala, da bi jermenski prvak u nastavku preokrenuo golovima Artura Serobjana u 38. i Karlosa Franke u 70. minutu.

Revanš je na programu za sedam dana u Celju.

Slovan iz Bratislave je u Švedskoj pobedio Mjalbi sa 2:1.

Prvak Švedske poveo je preko Eliota Struda u 58. minutu sa penala, dok je izjednačenje gostima iz Bratislave doneo Sulejman Kamara u 78. minutu.

Pobednički gol za Slovan postigao je Manase Kianga u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Za Slovan je ceo meč odigrao srpski fudbaler Svetozar Marković.

Revanš se igra naredne nedelje u Slovačkoj.

Pobednici ova dva dvomeča igraće u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona, dok poraženi takmičenje nastavljaju u plej-ofu za Ligu Evropa.

(Beta)

Ne propustiteFudbal"JESMO LI SPREMNI ZA LIGU ŠAMPIONA? JESMO!" Dušan Tadić jasan pred evropski debi u dresu NEC-a!
Dušan Tadić u dresu NEC-a
FudbalŠTA JE SPREMIO DEJAN STANKOVIĆ ZA HAPOEL: Kojih 11 fudbalera Crvene zvezde će večeras izaći na teren?!
Dejan Stanković na aerodromu
KvotaŠOK PROMENA PRED MEČ HAPOELA I ZVEZDE! Crveno-beli ovo nikako nisu mogli da očekuju!
zvezda-macva-742271.JPG
FudbalDEJAN STANKOVIĆ POVEO 25 FUDBALERA NA MEGDAN HAPOELU: Tu je sve najbolje što Zvezda ima! Krunić i poslednje pojačanje
rade.png

00:38
Izlazak na teren fudbalera dva tima Izvor: Kurir