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Slovenački šampion poveo je u 22. minutu golom Svita Sešlara sa penala, da bi jermenski prvak u nastavku preokrenuo golovima Artura Serobjana u 38. i Karlosa Franke u 70. minutu.

Revanš je na programu za sedam dana u Celju.

Slovan iz Bratislave je u Švedskoj pobedio Mjalbi sa 2:1.

Prvak Švedske poveo je preko Eliota Struda u 58. minutu sa penala, dok je izjednačenje gostima iz Bratislave doneo Sulejman Kamara u 78. minutu.

Pobednički gol za Slovan postigao je Manase Kianga u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Za Slovan je ceo meč odigrao srpski fudbaler Svetozar Marković.

Revanš se igra naredne nedelje u Slovačkoj.

Pobednici ova dva dvomeča igraće u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona, dok poraženi takmičenje nastavljaju u plej-ofu za Ligu Evropa.

(Beta)