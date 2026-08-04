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Veliki kiks odbrane Crvene zvezde skupo ih je koštao u 38. minutu utakmice u Sombatelju.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Hapoel je poveo sa 1:0 golom Ahmeda posle loše intervencije Lukasena.

Golman Mateus je pokušao da vrati loptu Deriku Lukasenu, koji mu je prethodno poslao povratno pas.

Međutim, defanzivcu crveno-belih se s leđa prikrao Zahi Ahmed, oduzeo loptu i pogodio prazan deo mreže Crvene zvezde.

Bio je to i konačan rezultat prvog poluvremena.

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