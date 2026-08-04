Mateus i Lukasen se nisu dobro sporazumeli, pa je Ahmed oduzeo loptu Zvezdinom štoperu i poslao je u prazan deo mreže
Fudbal
OVAKO JE CRVENA ZVEZDA POKLONILA GOL HAPOELU: Veliki kiks Lukasena i Mateusa
Slušaj vest
Veliki kiks odbrane Crvene zvezde skupo ih je koštao u 38. minutu utakmice u Sombatelju.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Hapoel je poveo sa 1:0 golom Ahmeda posle loše intervencije Lukasena.
Golman Mateus je pokušao da vrati loptu Deriku Lukasenu, koji mu je prethodno poslao povratno pas.
Međutim, defanzivcu crveno-belih se s leđa prikrao Zahi Ahmed, oduzeo loptu i pogodio prazan deo mreže Crvene zvezde.
Bio je to i konačan rezultat prvog poluvremena.
2 · Reaguj
Komentariši