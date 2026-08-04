Na utakmici Crvene zvezde i Hapoela, sudija je isključio Matana Baltaksu zbog dva prekršaja. Pogledajte kako je došlo do crvenog kartona.
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AUU, ŠTA SE OVO DOGODILO? Neverovatan crveni karton na utakmici Zvezde i Hapoela! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde vode veliku borbu protiv Hapoel Ber Ševe u Mađarskoj, na neutralnom terenu, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Meč je dobio veliki preokret u 58. minutu, kada je španski arbitar Hesus Hil Manzano isključio defanzivca Hapoela Matana Baltaksu.
Izraelski fudbaler je u razmaku od svega nekoliko sekundi napravio dva prekršaja - najpre je povukao Osmana Bukarija, a potom oštro startovao na Seola. Sudija mu je zbog oba starta pokazao po žuti karton, a zatim i crveni, pa je Hapoel ostao sa igračem manje.
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