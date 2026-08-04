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Bivši potpredsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Ali bin Al Husein kritikovao je danas rukovodstvo te organizacije na čelu sa Đanijem Infantinom, optuživši ih da su novac koji pripada reprezentaciji Jordana zadržali kao vid ucene.

Princ Ali je naveo da Fudbalski savez Jordana, kojim predsedava, još nije dobio novac koji im pripada zbog plasmana u finale Fifa Arapskog kupa, odigranog u decembru u Kataru.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U objavi na društvenim mrežama princ Ali napisao je da mu je tokom Svetskog prvenstva, na kojem je Jordan debitovao, rečeno da bi podrška Infantinu "u velikoj meri pomogla savezu".

Infantino se poslednjih dana nalazi u velikoj krizi u želji da nastavi svoju jedanaestogodišnju vladavinu na čelu Fife.

Kritike su usledile nakon sada već propalog plana Fife da proda udeo u budućim prihodima od Svetskog prvenstva investitorima predvođenim Džošuom Kušnerom.

"U Jordanu se ponosimo time što poštujemo etičke vrednosti. Nismo ga podržali ni ranije, a sigurno to nećemo učiniti ni sada. Cela situacija predstavlja ucenu i to odbijamo", rekao je princ Ali, koji je zauzeo treće mesto među pet kandidata na izborima za predsednika Fife u februaru 2016. godine, kada je Infantino izabran po prvi put.

Prema navodima jordanskih medija, toj reprezentaciji je za poraz u finala Fifa Arapskog kupa protiv Maroka trebalo da pripadne nagrada od 4,2 miliona dolara.

"Novac koji naš tim treba da dobije za plasman u finale još nije isplaćen, dok se Fifa hvali milijardama u rezervi. Jasno je da je problem u rukovodstvu. Mesecima Fifa odbija da nam pomogne po ovom, ali i po drugim pitanjima", dodao je on.

Princ Ali je od 2011. do 2015. godine predstavljao Aziju u Izvršnom komitetu Fife, a 2015. godine bio je protivkandidat tadašnjem predsedniku Sepu Blateru.

Glasanje za Blaterov reizbor održano je u senci policijskih racija u hotelima u Cirihu, kada su dva dana ranije uhapšeni visoki fudbalski zvaničnici u okviru istrage koju su vodile američke i švajcarske federalne vlasti.

Do pre dve nedelje, kada je nakon finala Svetskog prvenstva napustio Njujork, činilo se da Infantino neće imati protivkandidata za četvrti i poslednji mandat na čelu Fife, koji bi trajao do 2031. godine.

Međutim, posledice njegovog tajnog plana sa privatnim investicionim fondom, koji je otkriven pre nedelju dana, ozbiljno su uzdrmale fudbalsku scenu. Njegove bivše kolege iz Evropske fudbalske unije (Uefa) sada traže protivkandidata za predsedničke izbore.

Predlog, koji je podržao investicioni fond Džošue Kušnera, predviđao je isplatu od po 20 miliona dolara Jordanu i svim ostalim članicama Fife, pod uslovom da ponudu prihvate do 19. septembra.

Uefa takođe preti bojkotom utakmica pod okriljem Fife, dok su rukovodioci Konkakaf (Konfederacija Severne i Srednje Amerike) i Azijske fudbalske konfederacije (AFC), takođe javno kritikovale Infantina.

Fifa je odredila 18. novembar kao krajnji rok za prijavu kandidata za predsedničke izbore, koji će biti održani 18. marta u Rabatu, u Maroku, uz glasanje svih 211 članica.