Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Argentinski fudbaler Lionel Mesi glavna je vest u španskim medijima.

No, ovog puta ne zbog poteza na terenu, već onog što je pokazao van njega.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Mesi je donirao 80.000 evra za pomoć u obnovi regiona Sijera Este u Madridu, koja je teško stradala u požarima koji haraju Španijom.

Iako je Mesi veći deo karijere proveo u Barseloni i bio najveći rival madridskim klubovima, ovim potezom je pokazao da je humanost iznad rivalstva.

Mesijev gest nije prošao nezapaženo ni kod zvaničnika u Španiji.

Predsednica Zajednice Madrida Isabel Dias Ajuso javno mu je uputila reči zahvalnosti.

"Želim da mu zahvalim i poručim da se ljudi u Madridu nadaju kako će ga uskoro ugostiti i pružiti mu aplauz kakav zaslužuje", rekla je Dias Ajuso.