Mesi je tokom karijere više puta učestvovao u humanitarnim akcijama i pomagao različitim projektima putem donacija i svoje fondacije
Fudbal
MESI GLAVNA VEST U ŠPANIJI: Veći deo karijere je igrao u Barseloni, ali ono što je sada uradio Madridu pamtiće se ceo život
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Argentinski fudbaler Lionel Mesi glavna je vest u španskim medijima.
No, ovog puta ne zbog poteza na terenu, već onog što je pokazao van njega.
Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia
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Mesi je donirao 80.000 evra za pomoć u obnovi regiona Sijera Este u Madridu, koja je teško stradala u požarima koji haraju Španijom.
Iako je Mesi veći deo karijere proveo u Barseloni i bio najveći rival madridskim klubovima, ovim potezom je pokazao da je humanost iznad rivalstva.
Mesijev gest nije prošao nezapaženo ni kod zvaničnika u Španiji.
Predsednica Zajednice Madrida Isabel Dias Ajuso javno mu je uputila reči zahvalnosti.
"Želim da mu zahvalim i poručim da se ljudi u Madridu nadaju kako će ga uskoro ugostiti i pružiti mu aplauz kakav zaslužuje", rekla je Dias Ajuso.
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