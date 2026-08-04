- Ne razumem pitanje u vezi sa Lukasena. Postavite mi konkretno pitanje o Lukasenu. Drugo ili treće pitanje. Moguće, moguće da je bio nesiguran. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, prva utakmica posle SP. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač, da mu fali neki minut, da. Da sam rizikovao sa njim - jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi treba - rekao je Stanković.