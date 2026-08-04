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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od ekipe Hapoela Ber Ševe sa minimalnih 1:0, u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle meča na konferenciji za mediji javnosti se obratio trener Zvezde Dejan Stanković.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Stankoviću je posebno zasmetalo jedno pitanje...

- Ne razumem pitanje u vezi sa Lukasena. Postavite mi konkretno pitanje o Lukasenu. Drugo ili treće pitanje. Moguće, moguće da je bio nesiguran. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, prva utakmica posle SP. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač, da mu fali neki minut, da. Da sam rizikovao sa njim - jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi treba - rekao je Stanković.

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Crvena zvezda gubi od Hapoel Berševe u Madjarskoj  Izvor: Arena 1 Premium