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Hrvatski šampion poveo je u 31. minutu golom Mihe Zajca, a dva minuta kasnije rezultat je povećao Skot Mekena.

Dinamo je u drugom poluvremenu postigao još tri gola. Prvo se u strelce upisao Mateo Lisica u 51. minutu, u 76. minutu gol je postigao Luka Stojković, a konačni rezultat postavio je Lukas Kačavenda u četvrtom minutu nadoknade.

Revanš je na programu za sedam dana u Litvaniji, a pobednik dvomeča će u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona igrati protiv šampiona Norveške - Vikinga.

U ostalim utakmicama trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Levski je u Sofiji pobedio Kairat iz Almatija sa 1:0, dok je Sparta u Pragu bila bolja od Liona sa 2:1.

Olimpijakos i holandski NEC u Pireju su odigrali bez golova, dok su belgijski Rojal Sen Žiloa i norveški Bodo Glimt u Ostendeu odigrali nerešeno - 3:3.

Revanši su na programu naredne nedelje.

(Beta)