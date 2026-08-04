Fudbaleri Crvene zvezde napustili su stadion u tišini nakon poraza od Hapoel Ber Ševe. Utisak je bio težak, a igrači nisu želeli da pričaju.
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BEZ REČI NAPUSTILI STADION: Igrači Zvezde nisu želeli da pričaju posle poraza...
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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe u gostima rezultatom 1:0.
Posle duela u Mađarskoj igrači Dejana Stankovića bili su neraspoloženi i utučeni.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Zbog toga nije bilo reči nakon poraza, te su u tišini napustili stadion...
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