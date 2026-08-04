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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe u gostima rezultatom 1:0.

Posle duela u Mađarskoj igrači Dejana Stankovića bili su neraspoloženi i utučeni.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zbog toga nije bilo reči nakon poraza, te su u tišini napustili stadion...

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00:32
Crvena zvezda gubi od Hapoel Berševe u Madjarskoj  Izvor: Arena 1 Premium