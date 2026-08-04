REAL ODREDIO CENU ZA VINISIJUSA: U Arsenalu čupaju kosu! Ovo bi bio najveći transfer u istoriji kluba
Budućnost Vinisijusa Žuniora i dalje je jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a interes Arsenala za brazilsku zvezdu ne jenjava.
Kako prenosi "ESPN", u Real Madridu su jasno odredili pod kojim uslovima bi uopšte razmatrali njegovu prodaju.
Navodi se da je kraljevski klub postavio cenu od čak 150 miliona evra za jednog od svojih najboljih fudbalera.
Time je poslana jasna poruka svim zainteresovanim klubovima, a posebno Arsenalu, koji se poslednjih sedmica često dovodi u vezu s Vinisijusom.
U Londonu navodno pomno prate razvoj situacije i ne kriju želju da dovedu brazilskog reprezentativca.
Ipak, cifra koju traži Real Madrid predstavlja ogroman izazov čak i za klubove s najvećom kupovnom moći.
Ukoliko bi Arsenal odlučio platiti traženih 150 miliona evra, to bi bio ubedljivo najveći transfer u istoriji kluba.
Za sada nema informacija da su Tobdžije spremne odmah da ispune finansijske zahteve španskog velikana.
S druge strane, Real Madrid nema nameru olako da ostane bez jednog od najvažnijih igrača u svom sastavu.
Zbog toga su u Madridu odlučili da jasno definišu cenu ispod koje pregovori praktično ne dolaze u obzir.
Vinisijus je godinama jedan od ključnih igrača Reala i svojim igrama dao je ogroman doprinos osvajanju brojnih trofeja.