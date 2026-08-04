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Budućnost Vinisijusa Žuniora i dalje je jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a interes Arsenala za brazilsku zvezdu ne jenjava.

Kako prenosi "ESPN", u Real Madridu su jasno odredili pod kojim uslovima bi uopšte razmatrali njegovu prodaju.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navodi se da je kraljevski klub postavio cenu od čak 150 miliona evra za jednog od svojih najboljih fudbalera.

Time je poslana jasna poruka svim zainteresovanim klubovima, a posebno Arsenalu, koji se poslednjih sedmica često dovodi u vezu s Vinisijusom.

U Londonu navodno pomno prate razvoj situacije i ne kriju želju da dovedu brazilskog reprezentativca.

Ipak, cifra koju traži Real Madrid predstavlja ogroman izazov čak i za klubove s najvećom kupovnom moći.

Ukoliko bi Arsenal odlučio platiti traženih 150 miliona evra, to bi bio ubedljivo najveći transfer u istoriji kluba.

Za sada nema informacija da su Tobdžije spremne odmah da ispune finansijske zahteve španskog velikana.

S druge strane, Real Madrid nema nameru olako da ostane bez jednog od najvažnijih igrača u svom sastavu.

Zbog toga su u Madridu odlučili da jasno definišu cenu ispod koje pregovori praktično ne dolaze u obzir.

Vinisijus je godinama jedan od ključnih igrača Reala i svojim igrama dao je ogroman doprinos osvajanju brojnih trofeja.