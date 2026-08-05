Dinamo je pregazio Kauno Žalgiris u Zagrebu i zakoračio prema plej-ofu
Fudbal
DINAMO PREGAZIO ŽALGIRIS: Pukla petarda na Maksimiru
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Fudbaleri zagrebačkog Dinama napravili su ogroman korak prema plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Hrvatski prvak je na Maksimiru potpuno nadigrao Kauno Žalgiris i slavio rezultatom 5:0. Revanš u Litvaniji narednog utorka zbog toga bi trebao da predstavlja samo formalnost.
Dinamo je od prve minute pokazao da ne želi da ponovi probleme iz prethodne kvalifikacijske runde.
Domaćin je u prvom poluvremenu postigao dva gola, Miha Zajc je pogodio mrežu u 32. minutu, a Skot Mekena minut kasnije.
U drugom poluvremenu golove su postigli Mateo Lisica u 51. minutu, Luka Stojković u 76. minutu i Lukas Kačavenda u 90+4. minutu.
Dinamo će u plej-ofu igrati protiv Norveškog Vikinga za plasman u Ligu šampiona.
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