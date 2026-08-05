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Fudbaleri zagrebačkog Dinama napravili su ogroman korak prema plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Hrvatski prvak je na Maksimiru potpuno nadigrao Kauno Žalgiris i slavio rezultatom 5:0. Revanš u Litvaniji narednog utorka zbog toga bi trebao da predstavlja samo formalnost.

Dinamo je od prve minute pokazao da ne želi da ponovi probleme iz prethodne kvalifikacijske runde.

Domaćin je u prvom poluvremenu postigao dva gola, Miha Zajc je pogodio mrežu u 32. minutu, a Skot Mekena minut kasnije.

U drugom poluvremenu golove su postigli Mateo Lisica u 51. minutu, Luka Stojković u 76. minutu i Lukas Kačavenda u 90+4. minutu.

Dinamo će u plej-ofu igrati protiv Norveškog Vikinga za plasman u Ligu šampiona.