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Kristijano Ronaldo ponovo je dokazao da, kada je luksuz u pitanju, granice za njega praktično ne postoje.

As Al Nasra objavio je fotografije iz svoje privatne garaže uz kratak komentar: "Moje igračke", ali ono što se vidi iza njega ostavilo je milione fanova bez teksta.

Na fotografijama je poređano više od 40 luksuznih automobila, a procene stranih medija govore da kompletna kolekcija danas vredi više od 50 miliona evra.

Najveća zvezda njegove kolekcije je "Bugatti Centodieci", jedan od svega deset proizvedenih primeraka na svetu. Ovaj hiperautomobil procenjuje se na oko 10 miliona evra, a upravo je to najskuplji četvorotočkaš koji Ronaldo poseduje.

1/3 Vidi galeriju Ronaldova garaža Foto: Instagram

Ali tu nije kraj. U njegovoj garaži nalaze se i:

Ferrari Daytona SP3 (oko 3 miliona evra)

Ferrari Monza SP2 (oko 2,5 miliona evra)

Mercedes-AMG One (oko 4 miliona evra)

Bugatti Chiron (oko 4 miliona evra)

Bugatti Veyron

Ferrari LaFerrari

Lamborghini Countach

Lamborghini Aventador

McLaren Senna

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Phantom

Ferrari Purosangue

Mercedes Brabus G klase

modeli Porschea, Aston Martina, Bentleyja i BMW-a.

Ronaldo je godinama poznat kao jedan od najvećih ljubitelja automobila među sportistima. Neke modele kupovao je nakon osvajanja velikih trofeja, pojedine je dobio na poklon od sponzora, dok su mnogi automobili dodatno personalizovani specijalnim enterijerom i detaljima sa oznakom CR7.

Njegova objava za samo nekoliko sati prikupila je milione lajkova i desetine hiljada komentara, a fanovi su u šali pisali da Ronaldove "igračke" vrede više nego čitava naselja i da njegova garaža više liči na privatni salon najekskluzivnijih automobila nego na parking jednog fudbalera.