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Iako je u Real Madrid stigao kao jedan od najvećih talenata svetskog fudbala, čini se da je Endriku ponestalo strpljenja.

Prema informacijama uglednog turskog novinara Jagiza Sabundžuoglua, mladi Brazilac obavestio je čelnike "kraljevskog kluba" da želi da napusti Madrid već ovog leta. Glavni razlog je nezadovoljstvo minutažom i činjenica da ne vidi kako će u skorije vreme dobiti ozbiljenu ulogu u ekipi.

1/4 Vidi galeriju Napadač Real Madrida - Endrik Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, He Canling / Xinhua News / Profimedia

Situaciju dodatno komplikuje ogromna konkurencija u napadu Reala. Dolazak novih igrača i velika borba za mesto u timu naterali su Endrika da razmisli o odlasku kako njegov razvoj ne bi stagnirao. Navodno je spreman da ode na pozajmicu, ali samo u klub u kojem će imati zagarantovanu minutažu.

Kao najozbiljniji kandidat za njegov potpis pominje se Roma, čiji su predstavnici već uspostavili kontakte sa Realom. Međutim, Madriđani nisu spremni da se odreknu brazilskog dragulja. Njihov plan je pozajmica bez prava otkupa, jer u klubu i dalje veruju da će Endrik u budućnosti biti jedan od nosilaca ekipe.

Ipak, priča još nije završena. Pojedini izvori bliski Realu tvrde da trener Žoze Murinjo želi da još jednom proceni Endrika tokom priprema i da konačna odluka o njegovoj budućnosti tek treba da bude doneta. Upravo zbog toga postoji mogućnost da mladi Brazilac ipak ostane na "Santijago Bernabeu", uprkos glasinama o odlasku.