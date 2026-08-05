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FIFA se suočava sa novim ozbiljnim skandalom.

Predsednik Fudbalskog saveza Jordana i nekadašnji potpredsednik FIFA, princ Ali bin Al Husein, javno je optužio predsednika svetske kuće fudbala Đanija Infantina da je pokušao da iznudi njegovu podršku za novi mandat.

Prema njegovim tvrdnjama, tokom Svetskog prvenstva stigla je usmena poruka da bi javna podrška Infantinu "mnogo pomogla" rešavanju problema sa kojima se suočava jordanski savez. Princ Ali je takav potez nazvao "ucenom".

Ali bin Al Husein Foto: Royal Hashemite Court \ apaimages / imago stock&people / Profimedia

On tvrdi da je Jordan mesecima bezuspešno tražio pomoć FIFA zbog nekoliko velikih problema. Među njima su odbijanje američkih viza za navijače koji su želeli na Mundijal, visoki porezi koje je savez morao da plati zbog utakmica odigranih u SAD, kao i činjenica da još nije isplaćen novac koji Jordanu pripada za plasman u finale FIFA Arapskog kupa 2025. godine.

Princ Ali je poručio da njegova federacija neće pristati na takve uslove.

"U Jordanu se ponosimo etičkim vrednostima. Nismo ga podržali ranije, a nećemo ni sada. Ovo je ucena i nećemo popustiti", napisao je na društvenim mrežama.

Optužbe dolaze u trenutku kada se Infantino već nalazi pod pritiskom zbog nezadovoljstva unutar FIFA, nakon što je bio primoran da povuče kontroverzni plan o prodaji udela u komercijalnim pravima svetske kuće fudbala. Pojedine nacionalne federacije i visoki funkcioneri otvoreno su kritikovali njegovo vođenje organizacije, pa su nove optužbe dodatno uzdrmale svetski fudbal.

FIFA se za sada nije zvanično oglasila povodom optužbi princa Alija, uprkos upitima više svetskih medija.