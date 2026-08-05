ŠTA SE OVO DESILO SA ZVEZDOM? Nije problem izgubiti, ali da ekipa izgleda onako nemoćno protiv slabašnog rivala...
Crvena zvezda je razočarala armiju navijača. Pre svega igrom. Poraz od Hapoel Ber Ševe 1:0, nije ostavio toliko jak utisak koliko je ostavila bezidejna igra tima Dejana Stankovića.
Da se odmah razumemo - Zvezda je za klasu bolji tim iz Izraelaca i apsolutni je favorit za prolaz dalje. Nema sumnje da će na Marakani, crveno-beli dati gas i prođi u plej-of.
Međutim, brine što srpski prvak nije prikazao ama baš ništa za 90 minuta. Stankovićeva krivica. Imao je dovoljno vremena šef struke Zvezde da uigra ekipu - to još nije uspeo. Potpuno je nejasno zašto Zvezda odlaže utakmice u Super ligi Srbije kada je evidentno da im trebaju mečevi kako bi se ekipa uigrala...
Opomena u najbolji mogući čas. Bilo bi kasno da je stigla sledećeg utorka. Imaju dovoljno vremena na Marakani da daju gas na treninzima i da ekipa deluje onako kako zvezdaši to očekuju - dominantno i moćno.
Neverovatna neozbiljnost golmana iskustva Mateusa rešila je meč. Kao da mu je malo bilo što dribla rivala u 1. minuta utakmice, pa je brazilski golman rešio da počasti Hapoel i asistencijom za gol. Ovo ne može da ide na adresu trenera, već isključivo igrača koji je napravio glupost kakve ne rade ni pioniri.
Za kraj poređenje: Crvena zvezda vredi preko 120 miliona evra, a Hapoel tek 20 miliona evra. Primera radi, Vojvodina je na preko 30 miliona evra. Ber Ševa je nije čak ni nivou OFK Beograda po ceni - romantičari su par miliona ispred. Čini se da nije potrebno bilo šta objašnjavati šta je potrebno da se desi u revanšu...