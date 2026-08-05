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Crvena zvezda je razočarala armiju navijača. Pre svega igrom. Poraz od Hapoel Ber Ševe 1:0, nije ostavio toliko jak utisak koliko je ostavila bezidejna igra tima Dejana Stankovića.

Da se odmah razumemo - Zvezda je za klasu bolji tim iz Izraelaca i apsolutni je favorit za prolaz dalje. Nema sumnje da će na Marakani, crveno-beli dati gas i prođi u plej-of.

Međutim, brine što srpski prvak nije prikazao ama baš ništa za 90 minuta. Stankovićeva krivica. Imao je dovoljno vremena šef struke Zvezde da uigra ekipu - to još nije uspeo. Potpuno je nejasno zašto Zvezda odlaže utakmice u Super ligi Srbije kada je evidentno da im trebaju mečevi kako bi se ekipa uigrala...

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Opomena u najbolji mogući čas. Bilo bi kasno da je stigla sledećeg utorka. Imaju dovoljno vremena na Marakani da daju gas na treninzima i da ekipa deluje onako kako zvezdaši to očekuju - dominantno i moćno.

Neverovatna neozbiljnost golmana iskustva Mateusa rešila je meč. Kao da mu je malo bilo što dribla rivala u 1. minuta utakmice, pa je brazilski golman rešio da počasti Hapoel i asistencijom za gol. Ovo ne može da ide na adresu trenera, već isključivo igrača koji je napravio glupost kakve ne rade ni pioniri.

Za kraj poređenje: Crvena zvezda vredi preko 120 miliona evra, a Hapoel tek 20 miliona evra. Primera radi, Vojvodina je na preko 30 miliona evra. Ber Ševa je nije čak ni nivou OFK Beograda po ceni - romantičari su par miliona ispred. Čini se da nije potrebno bilo šta objašnjavati šta je potrebno da se desi u revanšu...