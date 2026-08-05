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Đenova je završila sa pripremama u Engleskoj, a nešto više od dve nedelje pre početka Serije A je ozbiljno ponižena.

Naime, fudbaleri koje kao trener vodi Danijele de Rosi izgubila je od Bornmuta rezultatom 10:1.

Srećom po italijanski klub utakmica je odigrana "iza zatvorenih vrata" na jednom od terena u trening centru Bornmuta, a bila je to jedna od najčudnijih utakmica ikada odigranih, ako uzmemo u obzir to da je, po dogovoru dva kluba, ovaj meč podeljen na četiri dela koja su trajala po 30 minuta.

1/5 Vidi galeriju Bornmut - Đenova Foto: genoacfc.it

De Rosi je želeo da protiv premijerligaša zaigraju svi igrači. Prva dva perioda igre na terenu je bio deo startera, a posle tih 60 minuta rezultat je bio 4:1 uz dva pogotka engleske ekipe sa bele tačke.

Jasno je da je ostatak meča prošao katastrofalno za Đenovu.

Zanimljivo je da je Bornmut na ovoj utakmici koristio čak 30 fudbalera, a Đenova "samo" 23.

Đenova je pre ovoga pobedila Lester, pa je ovakav poraz prilično šokantan bez obzira na to ko je od igrača na koje računa De Rosi bio na terenu.

Bornmut je prethodnu sezonu završio na šestom mestu Premijer lige dok je Đenova u Seriji A bila na 16. poziciji sa sedam bodova više od zone ispadanja.

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