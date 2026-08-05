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Dok se Španija borila sa posledicama razornih požara, iznenadna pomoć stigla je od jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

Lionel Mesi donirao je 80.000 evra za obnovu oblasti Sierra Oeste kod Madrida, koja je pretrpela ogromnu štetu u vatrenoj stihiji.

Vest je objavila predsednica Autonomne zajednice Madrid Isabel Dijaz Ajuso, koja se javno zahvalila argentinskom fudbaleru na gestu.

Novac će biti usmeren na obnovu područja pogođenih vatrenom stihijom - kuća, infrastrukture i zajednica koje su ostale bez svega. Požari su zahvatili desetine hiljada hektara, pogodili veliki broj opština i primorali više od 55.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju.

Heroj Barselone

Mesi je tokom karijere osvojio gotovo sve što jedan fudbaler može - Ligu šampiona, brojne titule sa Barselonom, Svetsko prvenstvo sa Argentinom - ali ovakvi potezi pokazuju drugu stranu njegove priče.

Iako je poslednjih godina u Americi, njegov život je neraskidivo vezan za Španiju. U Barseloni je proveo najveći deo karijere, tamo je stvorio porodicu i postao fudbalska ikona.

Zbog toga je njegov gest posebno odjeknuo u Španiji.

Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Mesi je i ranije bio poznat po humanitarnom radu kroz svoju fondaciju. Tokom godina pomagao je bolnicama, deci i ljudima pogođenim krizama širom sveta.

Njegov najnoviji potez posebno je privukao pažnju jer je pomoć stigla u trenutku kada su mnoge porodice u Madridu ostale bez domova i imovine.

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