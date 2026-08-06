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Zločinačka akcija "Oluja" i danas je bolna tačka Srba koji su te 1995. godine prošli kroz pakao.

Među ljudima koji su naterani da napuste svoje domove bili su i mnogi sportisti, između ostalog i bivši fudbaleri Crvene zvezde, Milan Borjan i Miloš Degenek. Oni su se svojovremeno, u razgovoru za Kurir, prisetili ovih bolnih dana, a vi njihove ispovesti možete pročitati u nastavku teksta...

1/6 Vidi galeriju Milan Borjan i Miloš Degenek Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Srdjan Stevanovic ©/Starsportphoto

Milan Borjan imao je sedam godina kad je otišao iz Knina, dok je Miloš Degenek bio beba, imao je godinu i po kada ga je majka na rukama donela u Srbiju.

Dva momka proterana sa svojih vekovnih ognjišta iz Dalmacije ove sezone nose igru Crvene zvezde na putu ka Ligi šampiona. Milan Borjan i Miloš Degenek rođeni su Kninu, a rodni grad su napustili pod granatama i bombama 4. avgusta 1995. godine, u najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svetskog rata, kada je Krajinu napustilo više od 250.000 Srba.

Milan Borjan imao je sedam godina kad je otišao iz Knina, dok je Miloš Degenek bio beba, imao je godina i po kada ga je majka na rukama donela u Srbiju. Obojica su ponosni na svoje dalmatinsko i krajiško poreklo i rado ističu svoje korene - Borjanovi su iz Kosovog polja nadomak Knina, dok su Degenekovi iz Orlića.

Težak period

Degenek je za Kurir rekao da je to bio težak period za njegovu porodicu.

1/10 Vidi galeriju Miloš Degenek Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Znam iz priča roditelja, babe i dede da smo devet dana išli traktorom. Tada smo imali samo hleb i mleko. Otac nikada posle "Oluje" nije otišao u Dalmaciju. Mene su dvojica deda odvela u Orlić kad sam imao deset godina. Kad sam otvorio vrata rodne kuće, počeo sam da plačem, iako sam bio beba kad su me odneli odatle. Valjda se to oseti, sve ono što su mi roditelji pričali kako smo otišli, sve ono što sam video na snimcima, sve je pobudilo emocije u meni - rekao je tada Miloš za Kurir.

On zna da su neke priče krajiških Srba mnogo teže i bolnije od njegove, jer ima ljudi koji su izgubili svoje najmilije.

- "Oluja" nikad ne sme da se zaboravi! Nikad! Treba da se sećamo, da je obeležavamo. Mi Srbi nikad ne smemo da odgajamo našu decu da mrze neki drugi narod. Mi to i ne radimo. Igram za Australiju, a za njenu reprezentaciju igraju katolici, muslimani, pravoslavni... Sjajno se slažem sa svima - zaključio je Miloš Degenek tada u razgovoru za Kurir.

Borjanovi počeci

Milan Borjan je otkrio kako je počeo da igra fudbal.

1/8 Vidi galeriju Milan Borjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2022, Dado Đilas, FrankHoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

- Živeo sam preko puta stadiona Dinare. Preskočim zidić i eto me na terenu. Moj otac je bio golman, pa sam i ja krenuo njegovim stopama. Ali mislim da sam ga nadmašio - rekao je Borjan i dodao:

- Posle smo morali da izbegnemo u Beograd. Deda me je odveo na trening Radničkog. Tamo sam postao golman. Živeo sam u blokovima, opasan kraj. Ko zna kako bih se proveo u životu da nisam otišao u Kanadu. Živeo sam u Bloku 64, u kojem je bilo mnogo žestokih momaka u to vreme. Sećam se da je moja porodica predala dokumenta za Kanadu, Zimbabve, Ameriku i Australiju. Otac je izabrao Kanadu.

Nisu igrali za Srbiju

Nažalost, ni Degenek ni Borjan nisu igrali za Srbiju. Milan Borjan je kao dečak došao u Beograd, a onda je s roditeljima otišao u Kanadu, u izbeglički kamp u mestu Vinipeg, gde je dobio državljanstvo i dugo je branio za tamošnju reprezentaciju. Slično je i s Milošem Degenekom, njegovi su takođe preko UNHCR, i to posle NATO bombardovanja Srbije, sreću našli u Australiji, a on je ostavio dubok trag u tamošnjoj reprezentaciji.

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