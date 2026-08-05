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Mohamed Salah je mogao da dobije još jači ugovor da ga je zanimao odlazak na istok, međutim njegova želja je bila da ostane u Evropi, pa će u, sada već možemo da kažemo, aktuelnoj sezoni igrati za Trabzonspor.

Egipćanin je postao najveća zvezda koja je ikada stigla u ovaj klub, a za tako nešto je naravno moralo da se izdvoji puno novca.

Iako su ga, nakon odlaska iz Liverpula, želeli mnogi, a najbliži je bio Bešiktaš. Pregovori su, prema navodima, propali zbog nesuglasica oko agentske provizije i procenta od prodaje dresova.

1/6 Vidi galeriju Mohamed Salah, suze nakon utakmice Egipat - Australija Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši fudbaler Liverpula je sa novim klubom lako našao zajednički jezik pošto je Trabzonspor bio i te kako raspoložen za ovaj transfer.

Prema navodima i informacijama Mohamed Salah je sada fudbaler sa najvećom neto zaradom u Evropi.

Ugovor bi u Turskoj tmogao da ga zadrži dve godine, a za svaku će zaraditi 17 miliona evra, uz dodatne bonuse koji nisu potvrđeni, ali za koje se spekuliše da su u visini od pet miliona evra.

Tako je Salah, po neto zaradi, odnosno po novcu koji mu pripada nakon što se odbije deo koji klubovi plaćaju kao porez, prestigao Erlinga Halanda, Kilijana Mbapea, Viktora Osimena, Vinisijusa Žuniora i druge...

Najveće neto zarade fudbalera u Evropi:

Mohamed Salah (Trabzonspor): 17.000.000 evra Erling Haland (Mančester siti): 16.630.000 Kilijan Mbape (Real Madrid): 15.600.000 Viktor Osimen (Galatasaraj): 15.000.000 Vinisijus Žunior (Galatasaraj): 15.000.000 Džamal Musijala (Bajern Minhen): 13.300.000 Hari Kejn (Bajern Minhen): 13.200.000 Virdžil van Dajk (Liverpul): 11.700.000 Ederson (Fenerbahče): 11.000.000 Jan Oblak (Atletiko Madrid): 10.400.000

Trabzonspor je prošlu sezonu završio na trećem mestu sa pet bodova manje od Fenerbahčea i osam manje od šampiona Galatasaraja, a sa Salahom, kao prvom zvezdom i opcijom u napadu kakvu žele u svakom klubu, probaće da se ozbiljnije umeša u borbu za titulu.

Iz kluba su najavili dolazak fudbalera. Očekuje se da će oko u sredu oko 12 časova sleteti na aerodrom u Istanbulu.

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