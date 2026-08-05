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Santos je prošao dalje u brazilskom Kupu, ali se o pobedi protiv Rema (1:0) ne priča zbog fudbala.

U centru pažnje našao se Nejmar, koji je posle utakmice napravio haos u hodniku stadiona Mangueirao. Zvezda Santosa bila je besna zbog uvreda koje je, kako se navodi, trpela tokom meča, pa je nakon poslednjeg zvižduka izgubila živce.

Kamere su uhvatile trenutak kada je Nejmar, dok je išao ka svlačionici, prišao delu gde su se nalazili protivnički navijači i ušao u verbalni okršaj sa njima.

Gestikulirao je, vikao i provocirao pristalice Rema koje su se nalazile iza zaštitne ograde.

"Eliminacija! Eliminacija!" navodno je dobacivao Nejmar dok je prolazio pored njih.

Situacija je u jednom trenutku pretila da potpuno izmakne kontroli. Njegovi saigrači morali su da ga odvedu ka svlačionici, dok su zaštitari stali ispred prostorije kako bi sprečili dalju eskalaciju. Pojedini fudbaleri Santosa samo su u neverici posmatrali šta se dešava.

Prema pisanju brazilskih medija, Nejmar je bio na meti zvižduka još tokom utakmice, a navodno su ga domaći navijači vređali od trenutka kada je ušao u igru na poluvremenu.

Međutim, pravi haos nastao je posle meča, kada je predsednik Rema Antonio Karlos Teišera izneo brutalne optužbe na račun najveće zvezde Santosa.

Njegove reči odjeknule su Brazilom:

"Santosu ovo ne treba... Taj klošar Nejmar, kojeg idolizuje toliko dece, napravio je svoj cirkuski šou i ismevao nas. Krivi smo što idolizujemo gomilu klošara poput njega."

Izjava predsednika Rema izazvala je veliku buru u Brazilu, jer se radi o jednom od najpoznatijih fudbalera svoje generacije.

Nejmar je godinama bio simbol brazilskog fudbala, igrao je za Barselonu i Pari Sen Žermen, osvojio brojne trofeje i bio jedan od najboljih igrača sveta, ali ga poslednjih godina prate brojne kontroverze - od povreda do kritika zbog ponašanja van terena.

Sada je još jedan incident dodat na tu listu, a Brazil bruji o sukobu koji je zasenio Santosov prolaz dalje.