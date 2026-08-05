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Fudbaleri Partizan u četvrtak igraju protiv Tobola od 21 čas prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

- Očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Želimo da zajedničkim snagama odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobedu. Tobol moramo ozbiljno da shvatimo, da se koncentrišemo i da ne pravimo jednostavne greške koje su nas skupo koštale u prethodnom periodu - rekao je Saša Ilić.

Partizan u slučaju prolaska dalje čeka meč protiv Hetafea...

- Izvukli smo najtežeg mogućeg protivnika, ali u ovom trenutku nismo u situaciji da razmišljamo o Hetafeu. Moja potpuna pažnja je usmerena ka dvomeč protiv Tobola.

Usledio je osvrt na izgled Partizana od početka sezone...

- Svi znamo da je Partizan klub koji živi od rezultata, ne izgledamo najbolje moguće, primili smo dva gola u nadoknadi, dobili smo crveni karton u 15. minutu... Iz raznoraznih razloga nismo uspeli da ranije dovedemo igrače. Sve to kada se sagleda rezultati su takvi kakvi su. Da li može bolje? Može. Da li treba da bude bolje? Treba.

Nije zadovoljan Ilić celokupnom klimom, medijskom.

- Ovde i kada dobijemo 4:0 novinari kažu da ništa ne valja, priča se da ništa nije dobro. Za mene je naša najbolja utakmica bila protiv IMT. Partizan igra katastrofalna i slične stvari - što smo videli. Ako se gleda kroz rezultat slažem se, ako se gleda kroz igru - ne slažem se.

Upitan je bio trener Partizana za brojne rotacije u ekipi.

- Niko u Partizanu u ovom momentu nije napravio toliko razliku da bi bio standardan svaku utakmicu. Gledamo i protivnika i na osnovu svega pravimo tim...

Najava odlaska uprave ako tim ne uđe u grupnu fazu Lige konferencija, svakako da može da utiče i na ekipu...

- Sve negativne stvari možda i mininalno utiču na ekipu. Sada je potrebno da svi budemo zajedno i da probrodimo ove teške trenutke.

Upitan je bio Saša Ilić i za dolazak trojice novih igrača o kojima se priča u javnosti.

- Ono što znam da je sve završeno sa Idrisuom Babom, klub radi da što pre dobije mogućnost da nam pomogne. Čuo sam da su sa Čumićem i Miladinovićem razgovori u toku, a koliko je to blizu ili daleko možete da vidite sa sportskim direktorom Raćom Petrovićem.