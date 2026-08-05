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UEFA je donela dve velike izmene u pravilnicima svojih klupskih takmičenja (Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija), a promene će važiti već od početka nove sezone.

Prva novina tiče se kartona i suspenzija.

Do sada su igrači i članovi stručnog štaba automatski dobijali meč zabrane posle tri žuta kartona koja nisu rezultirala isključenjem. UEFA je sada promenila sistem i odlučila da se prag za kaznu pomeri.

Nova pravila donose drugačiji način računanja kartona, pa će treneri i fudbaleri morati još pažljivije da kontrolišu ponašanje tokom evropskih utakmica. Jedan neoprezan potez mogao bi da znači propuštanje velikih mečeva u nokaut fazi.

Druga promena odnosi se na satove na stadionima.

UEFA je promenila pravila koja uređuju način prikazivanja vremena tokom utakmica, sa ciljem da se uskladi praksa na svim stadionima u evropskim takmičenjima.

Ove izmene važiće za sve klubove koji se takmiče u elitnim evropskim kupovima, uključujući najveće evropske sile, ali i ekipe koje se bore kroz kvalifikacije.

UEFA je poslednjih godina već napravila velike promene u svojim takmičenjima, poput novog formata Lige šampiona sa ligaškom fazom umesto klasičnih grupa, a sada nastavlja sa dodatnim prilagođavanjima pravila.

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