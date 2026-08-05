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Nakon što je odustao od plana da deo komercijalnih prava Svetskog prvenstva ustupi privatnim investitorima, prvi čovek FIFA pokušava da smiri tenzije koje potresaju organizaciju.

Zbog novonastale situacije zakazan je sastanak u Maroku, gde će Đani Infantino sa najbližim saradnicima razgovarati o narednim koracima i pokušati da pronađe izlaz iz krize koja je izazvala ozbiljne podele unutar svetskog fudbala.

U centru spora našao se predlog kojim bi FIFA prodala 20 odsto udela u novoj kompaniji zaduženoj za upravljanje komercijalnim pravima Svetskog prvenstva. Očekivalo se da bi taj posao organizaciji doneo oko 4,2 milijarde dolara, ali je ideja naišla na žestok otpor, posebno zbog spekulacija da bi među investitorima mogla da bude i kompanija povezana sa porodicom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Iako je projekat ubrzo povučen, reakcije nisu prestale. UEFA je među prvima otvoreno kritikovala rukovodstvo FIFA, ocenivši da je ceo proces ozbiljno narušio poverenje u način na koji Infantino vodi organizaciju.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nezadovoljstvo, međutim, nije prisutno samo među evropskim savezima. Pojedini visoki funkcioneri FIFA takođe su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je vođen čitav projekat. Generalni sekretar Matijas Grafstrom u internoj poruci zaposlenima opisao je završnicu kao "tužan i za osudu vredan niz događaja", dok su se od projekta ogradili i neki od Infantinovih najbližih saradnika.

Među njima je i Karlos Kordero, koji je podneo ostavku na mesto savetnika predsednika FIFA, dok je Arsen Venger ocenio da je odustajanje od plana bilo jedino ispravno rešenje.

Sve to dodatno komplikuje Infantinovu poziciju uoči izbora za predsednika FIFA, koji će biti održani u martu naredne godine u Maroku. Iako se donedavno činilo da će bez većih problema dobiti novi mandat, poslednja dešavanja otvorila su pitanje da li će uspeti da zadrži podršku članica.

Prema pisanju "Tajmsa", UEFA, KONKAKAF i Azijska fudbalska konfederacija razmatraju zajedničke poteze kojima bi izvršili dodatni pritisak na predsednika FIFA, a među opcijama se pominje i zahtev za njegov odlazak.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Ipak, prenosi se da Infantino i dalje ima snažno uporište među velikim brojem manjih nacionalnih saveza, koji značajan deo budžeta obezbeđuju kroz programe finansijske pomoći FIFA. Upravo zbog toga mnogi smatraju da će njegova podrška van Evrope i dalje biti ključni faktor u borbi za novi mandat.

Za sada se nije pojavio ni kandidat koji bi mogao ozbiljno da ugrozi Infantina na izborima, iako kritike postaju sve glasnije. Među njima se posebno istakao predsednik Fudbalskog saveza Jordana Ali bin Husein, koji je optužio FIFA za pokušaj političkog pritiska i tvrdio da mu je nuđena pomoć u zamenu za podršku aktuelnom predsedniku.

Sastanak u Maroku mogao bi da bude jedan od najvažnijih u Infantinovom mandatu, jer će upravo od njega zavisiti da li će uspeti da konsoliduje podršku unutar FIFA ili će se kriza dodatno produbiti uoči izbora za prvog čoveka svetskog fudbala.

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