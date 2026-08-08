PLATIO 20.000 EVRA DA SA PORODICOM POBEGNE IZ ALBANIJE, PA SE VRATIO I ZAIGRAO ZA REPREZENTACIJU! "Radio sam kao konobar, prao suđe, čistio kuće... Sve na CRNO"
Fudbaler reprezentacije Albanije, Mirto Uzuni, svojovremeno je ispričao svoj životni put koji je bio veoma trnovit.
Uzuni trenutno nastupa za Ostin u MLS ligi, ali je do uspeha morao da dođe na težak način.
On je sa porodicom u detinjstvu ilegalno napustio Albaniju zbog teških uslova u kojima je živeo. Oni su potrošili sav novac koji su imali kako bi iz Albanije, ilegalno, pobegli u Grčku gde su se nadali boljoj šansi za život. Roditelji poznatog fudbalera, njegova dva brata i on pronašli su dom na Zakintosu gde su radili različite poslove kako bi preživeli.
"Platili smo 20.000 evra za prelazak granice. Bilo nas je petoro u porodici, ušli smo kroz šumu jer Albanija nije u Evropskoj uniji", rekao je Uzuni za španski list "Panenka". U tim trenucima fudbaler je imao samo deset godina, a u rodni grad Berat na jugu Albanije vratio se tek sedam godina kasnije. Fudbaler je počeo da trenira na Zakintosu gde je njegova porodica živela, a on prvi put morao da zaradi novac za najbliže...
"Svi smo malo zarađivali, ali morali smo da plaćamo struju, vodu, stanarinu, sve. Fudbal je bio moj san, ali tada sam čak i prestao da treniram. Mnoge noći sam proplakao sam u svojoj sobi, u kupatilu, da me niko ne bi video. Nisam želeo da se moji roditelji osećaju loše. Sve mi je to dalo snagu da budem igrač kakav sam danas. Nikad, baš nikad, nikad nisam razmišljao o odustajanju. Znao sam da postoji samo jedno rešenje, i ono je bilo moje, ničije više", ispričao je Mirto i dodao: "Radio sam kao konobar, prao suđe, brao masline, čistio kuće, garaže... Sve na crno."
Delovalo je da će njegov fudbalski talenat biti dovoljan da se porodica duže zadrži u Grčkoj, ali to se nije desilo. Primetio ga je Olimpijakos koji nije mogao da ga angažuje jer su ilegalno boravili u zemlji. Sedam godina nakon što su stigli u Grčku morali su da se vrate u Albaniju, a Mirto Uzuni je obukao dres kluba iz rodnog grada. "Plata mi je bila 165 evra mesečno. Sav novac sam dao svojim roditeljima koji su bili jako ponosni i srećni zbog mene", ispričao je Uzuni.
On se preko albanskih timova Apolonije i Lacija domogao Lokomotive iz Zagreba, a bio je i na korak od potpisa za Dinamo. Ipak, izabrao je Ferencvaroš u čijem dresu je blistao, pa je transfer karijere napravio potpisom za Granadu. Iz Granade je 2025. godine prešao u Ostin, dok je u dresu Albanije nakupio 48 nastupa na kojima je dao šest golova.
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