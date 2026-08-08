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Fudbaler reprezentacije Albanije, Mirto Uzuni, svojovremeno je ispričao svoj životni put koji je bio veoma trnovit.

Uzuni trenutno nastupa za Ostin u MLS ligi, ali je do uspeha morao da dođe na težak način.

On je sa porodicom u detinjstvu ilegalno napustio Albaniju zbog teških uslova u kojima je živeo. Oni su potrošili sav novac koji su imali kako bi iz Albanije, ilegalno, pobegli u Grčku gde su se nadali boljoj šansi za život. Roditelji poznatog fudbalera, njegova dva brata i on pronašli su dom na Zakintosu gde su radili različite poslove kako bi preživeli.

"Platili smo 20.000 evra za prelazak granice. Bilo nas je petoro u porodici, ušli smo kroz šumu jer Albanija nije u Evropskoj uniji", rekao je Uzuni za španski list "Panenka". U tim trenucima fudbaler je imao samo deset godina, a u rodni grad Berat na jugu Albanije vratio se tek sedam godina kasnije. Fudbaler je počeo da trenira na Zakintosu gde je njegova porodica živela, a on prvi put morao da zaradi novac za najbliže...

1/6 Vidi galeriju Mirto Uzuni Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia

"Svi smo malo zarađivali, ali morali smo da plaćamo struju, vodu, stanarinu, sve. Fudbal je bio moj san, ali tada sam čak i prestao da treniram. Mnoge noći sam proplakao sam u svojoj sobi, u kupatilu, da me niko ne bi video. Nisam želeo da se moji roditelji osećaju loše. Sve mi je to dalo snagu da budem igrač kakav sam danas. Nikad, baš nikad, nikad nisam razmišljao o odustajanju. Znao sam da postoji samo jedno rešenje, i ono je bilo moje, ničije više", ispričao je Mirto i dodao: "Radio sam kao konobar, prao suđe, brao masline, čistio kuće, garaže... Sve na crno."

Delovalo je da će njegov fudbalski talenat biti dovoljan da se porodica duže zadrži u Grčkoj, ali to se nije desilo. Primetio ga je Olimpijakos koji nije mogao da ga angažuje jer su ilegalno boravili u zemlji. Sedam godina nakon što su stigli u Grčku morali su da se vrate u Albaniju, a Mirto Uzuni je obukao dres kluba iz rodnog grada. "Plata mi je bila 165 evra mesečno. Sav novac sam dao svojim roditeljima koji su bili jako ponosni i srećni zbog mene", ispričao je Uzuni.

On se preko albanskih timova Apolonije i Lacija domogao Lokomotive iz Zagreba, a bio je i na korak od potpisa za Dinamo. Ipak, izabrao je Ferencvaroš u čijem dresu je blistao, pa je transfer karijere napravio potpisom za Granadu. Iz Granade je 2025. godine prešao u Ostin, dok je u dresu Albanije nakupio 48 nastupa na kojima je dao šest golova.

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