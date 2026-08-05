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Posle impresivne sezone u dresu Klub Briža, Aleksandar Stanković je postao jedan od najtraženijih mladih veznih igrača u Evropi. Ipak, čelnici Intera jasno su pokazali da ne planiraju da se odreknu srpskog reprezentativca, uprkos bogatoj ponudi koja je stigla iz Premijer lige.

Kako prenosi italijanska "Gazeta delo sport", Brentford je pokušao da dovede Stankovića ponudom vrednom čak 40 miliona evra. Međutim, odgovor iz Milana bio je negativan, jer u Interu smatraju da 20-godišnji fudbaler predstavlja važan deo budućnosti kluba.

Inter je ovog leta vratio Stankovića na "Đuzepe Meacu" nakon što je iskoristio pravo na otkup ugovora. Italijanski velikan je platio 23 miliona evra da vrati srpskog vezistu, koji je prethodne godine prodat Klub Brižu za 9,5 miliona. Samo nekoliko nedelja kasnije usledila je ponuda gotovo duplo veća, ali uprava "neroazura" nije želela ni da započne pregovore.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

Prema navodima iz Italije, ni sam Stanković nije pokazao želju da karijeru nastavi u Brentfordu, već želi da se izbori za mesto u timu Kristijana Kivua.

Mladi reprezentativac Srbije iza sebe ima sezonu koja je privukla pažnju brojnih evropskih klubova. U dresu Klub Briža odigrao je ukupno 55 utakmica, postigao devet golova i zabeležio pet asistencija, dok je u Ligi šampiona dva puta zatresao mrežu.

Iako se ne očekuje da od prvog kola bude standardan član startne postave, Kivu ozbiljno računa na Stankovića u rotaciji veznog reda. Plan stručnog štaba je da srpski fudbaler postepeno dobija sve veću minutažu i predstavlja jednu od glavnih opcija iza iskusnog Hakana Čalhanoglua.

Zbog toga u Interu trenutno ne žele ni da razmatraju prodaju mladog veziste, bez obzira na to što interesovanje za njega raste iz dana u dan. Posle samo mesec dana od povratka u Milano, Aleksandar Stanković već je pokazao da bi mogao da bude jedan od najvažnijih projekata italijanskog giganta u godinama koje dolaze.

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