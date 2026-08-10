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Da li znate ko je trenutno najskuplji srpski fudbaler? Ako ste mislili da je to Dušan Vlahović - prevarili ste se!

Vlahoviću je cena u poslednjim godinama drastično opala, te ga je na prvom mestu prestigao Strahinja Pavlović.

1/7 Vidi galeriju Strahinja Pavlović Foto: nordphoto GmbH / Denkinger / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Vrednost Pavlovića prema sajtu Transfermarkt trenutno je 40.000.000 evra, a Vlahović deli drugu poziciju sa čovekom koji ne želi da bude deo reprezentacije Srbije, golmanom Rome Miletom Svilarom, i njih dvojica vrede po 35.000.000.

Zatim slede Aleksandar Stanković (32.000.000), Nikola Milenković (28.000.000), Đorđe Petrović (28.000.000), Vasilije Kostov (25.000.000), Vanja Milinković-Savić (20.000.000), Veljko Milosavljević (20.000.000) i Lazar Samardžić (16.000.000).

Deset i više miliona prema Transfermarktu vrede samo još sedmorica igrača - Sergej Milinković-Savić (12.000.000), Jan Karlo Simić (12.000.000), Aleksandar Mitrović (10.000.000), Saša Lukić (10.000.000), Ognjen Ugrešić (10.000.000), Mihajlo Cvetković (10.000.000) i Adem Avdić (10.000.000).

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