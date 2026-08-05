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U evrima, radi se o nešto više od 87 miliona, a ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Kako prenosi "Skaj sport", Brazilcu je data dozvola da napusti pripreme u Španiji i otputuje na lekarske preglede.

Početna ponuda Arsenala je bila odbijena, ali sada sve ukazuje na to da će se ovaj 28-godišnjak pridružiti šampionu Premijer lige, navodi "Skaj sport".

1/4 Vidi galeriju Bruno Gimaraeš i Erling Haland Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Bruno Gimaraeš, koji je u Njukasl došao 2022. godine iz Liona, ranije ovog leta je saopštio čelnicima kluba da želi da pređe u Arsenal ukoliko stigne odgovarajuća ponuda.

Ako ovaj dogovor prođe kao što se očekuje, Njukasl će ovog leta zaraditi više od 240 miliona funti samo od prodaje igrača, pošto je Entoni Gordon prešao u Barselonu za 69,3 miliona funti, dok je Totenhem za Sandra Tonalija platio 100 miliona funti.

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