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Da li znate ko su najskuplji fudbaleri Super lige Srbije?

Listu predvodi Vasilije Kostov iz Crvene zvezde i njegova tržišna vrednost na sajtu Transfermarkt iznosi čak 25.000.000 evra, te se on nalazi daleko ispred konkurencije.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Kostova prate Ognjen Ugrešić iz Partizana i Adem Avdić iz Crvene zvezde koji vrede po 10.000.000, a zatim slede Strahinja Eraković (7.000.000), Nair Tiknizjan (7.000.000), Jong Vu Seol (6.500.000), Nikola Simić (6.000.000), Tomas Handel (6.000.000), Timi Maks Elšnik (6.000.000) i Njegoš Petrović (4.500.000).

Dakle, u top deset nalazi se sedam fudbalera Zvezde, dvojica iz Partizana i jedan iz Vojvodine.

Ono što može da zabrine sve, a posebno klubove koji nisu Crvena zvezda i Partizan, je to da se u najskupljih 20, pored Njegoša Petrovića iz Vojvodine, nalaze još samo Vasilije Novičić iz IMT-a (13. pozicija, 4.000.000) i tandem iz OFK Beograda - Aleksa Cvetković i Andrej Pavlović koji zauzimaju pozicije 17 i 18 i vrede po 3.500.000.

Dakle, Crvena zvezda potpuno je preuzela primat u srpskom fudbalu, Partizan to koliko, toliko prati, dok su ostali klubovi, bar po vrednosti igrača, daleko ispod...

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