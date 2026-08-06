KOSTOV DALEKO ISPRED SVIH, PARTIZAN IMA SAMO DVOJICU U TOP DESET! Da li znate ko su najskuplji igrači Super lige Srbije?! Jedan podatak može da ZABRINE!
Da li znate ko su najskuplji fudbaleri Super lige Srbije?
Listu predvodi Vasilije Kostov iz Crvene zvezde i njegova tržišna vrednost na sajtu Transfermarkt iznosi čak 25.000.000 evra, te se on nalazi daleko ispred konkurencije.
Kostova prate Ognjen Ugrešić iz Partizana i Adem Avdić iz Crvene zvezde koji vrede po 10.000.000, a zatim slede Strahinja Eraković (7.000.000), Nair Tiknizjan (7.000.000), Jong Vu Seol (6.500.000), Nikola Simić (6.000.000), Tomas Handel (6.000.000), Timi Maks Elšnik (6.000.000) i Njegoš Petrović (4.500.000).
Dakle, u top deset nalazi se sedam fudbalera Zvezde, dvojica iz Partizana i jedan iz Vojvodine.
Ono što može da zabrine sve, a posebno klubove koji nisu Crvena zvezda i Partizan, je to da se u najskupljih 20, pored Njegoša Petrovića iz Vojvodine, nalaze još samo Vasilije Novičić iz IMT-a (13. pozicija, 4.000.000) i tandem iz OFK Beograda - Aleksa Cvetković i Andrej Pavlović koji zauzimaju pozicije 17 i 18 i vrede po 3.500.000.
Dakle, Crvena zvezda potpuno je preuzela primat u srpskom fudbalu, Partizan to koliko, toliko prati, dok su ostali klubovi, bar po vrednosti igrača, daleko ispod...
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